Lopott autóval, jogsi nélkül, ittasan menekült 100 kilométeren át a rendőrök elől egy borsodi férfi

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt nyomoz a egy harmincéves borsodi férfi ellen, aki 2025. május 4-én délután, Miskolcon ittasan, érvényes vezetői engedély nélkül közlekedett egy lopott autóval.

A Központi Nyomozó Főügyészség közleménye szerint járőrök észlelték a körözés alatt álló járművet, ezért rendőri intézkedést kezdeményeztek, felszólították a férfit, hogy állítsa le a motort, aki viszont ennek nem tett eleget. Helyette nagy gázt adva nekitolatott a mögötte álló rendőrautónak – miközben a járőröket majdnem elsodorta –, majd 150-180 km/h sebességgel a várost elhagyva az M30-as és az M3-as autópályán Budapest felé menekült.





A férfi közel 100 kilométert tett meg, közben több KRESZ szabályt is megszegett, veszélyes közlekedési szituációkat alakított ki, és a hirtelen sávváltásokkal, olykor a forgalommal szemben haladva, az autópályán közlekedő civilek, valamint a rendőrök életét, testi épségét veszélyeztette.

A rendőrök fény- és hangjelzéssel, hangosbeszélőn keresztül próbálták megállítani a férfit, aki továbbra is figyelmen kívül hagyta azokat, és a motoros rendőröket is többször megpróbálta leszorítani az útról. A száguldozó akkor sem lassított, amikor az első gumiabroncsa defektet kapott, amikor viszont az egyik hátsó gumija is, a kocsi a szalagkorlátnak ütközött, ahonnan úgy rántotta vissza az autót az útra, hogy közben nekiment az egyik rendőrmotornak. A járőr kézsérülést szenvedett, de a férfi magatartása akár az ő, akár a járőrtársa halálát is előidézhette volna, amelyek elmaradása kizárólag a sértettek kiemelkedő motoros tapasztalatának köszönhető.

A nyomozó ügyészség intézkedett a többszörösen büntetett férfi őrizetbe vételére, majd gyanúsítottként hallgatta ki, és sikeresen indítványozta letartóztatása elrendelését. A férfi nem tett vallomást.