Az új pápa gyerekként a vasalódeszkán áldoztatott játékból, a szomszédok azzal ugratták, hogy egy nap ő lesz a pápa

XIV. Leó gyerekként a vasalódeszkán játszott oltárosat, sütikkel áldoztatott, és a szomszédok első osztályosként azzal ugratták, hogy egyszer majd te leszel a pápa - mesélték a csütörtökön felszentelt pápa testvérei. Robert Prevost a család elmondása szerint mindig is pap szeretett volna lenni, de hétköznapi emberként írják le, akinek jó a humora, a két MLB-s chicagói baseball-csapat közül a White Soxnak szurkol, és nagyon szeretett teniszezni, állítólag elég jó volt a fonákja.

„Rögtön tudta. Nem hiszem, hogy valaha is megkérdőjelezte volna. Nem hiszem, hogy valaha is másra gondolt volna” – mondta John Prevost, a történelem első amerikai pápájának testvére arról, hogy az öccse már kisgyerekként is pap akart lenni. A spanyol-olasz származású Prevost család Chicago egyik déli külvárosában, Doltonban élt, Robertnek két bátyja van.

„Állandóan ugrattuk – egy nap te leszel a pápa. A szomszédok is ugyanezt mondták. És tessék, hatvanvalahány évvel később most itt vagyunk”

- mondta Louis, a középső testvér az ABC-nek, miután az öccsét csütörtökön pápává választották. Ő úgy emlékszik, hogy amíg ők kisgyerekként rablósat játszottak, a kistestvérük már akkor is mindig csak pap akart lenni a játékokban.

A szülők egyébként erősen vallásosak voltak: a Prevost-papa, Louis tanár volt, később iskolaigazgató, a felesége, Mildred pedig könyvtáros, és nagyon aktív a helyi plébánián.

„Ő egyike volt azoknak a hölgyeknek, akiket egyházi hölgyeknek hívtunk. Naponta misére jártak. Tisztították az oltárokat, a templomot, a sekrestyét” – emlékszik vissza az új pápa egyik osztálytársa a katolikus általános iskolából, ahol minden nap latin nyelvű misével kezdődött.

A másik testvér, John Prevost azt mondja, kedden, a konklávé kezdete előtt még beszélt az öccsével, és azt mondta neki, ő hisz abban, hogy ő lehet az első amerikai pápa - de ezt Robert ostoba fecsegésnek nevezte, és azt mondta, „nem fognak amerikai pápát választani”.

Szerinte a testvére Ferenc pápa nyomdokaiba lépve a hátrányos helyzetűek és a szegények szószólója lesz.

„Azt hiszem, ők ketten egyformák voltak. Mivel mindketten egyszerre voltak Dél-Amerikában – Peruban és Argentínában –, ugyanazokat a tapasztalatokat szerezték a missziók és az elnyomottak segítése terén”

– mondta John Prevost.

A másik testvér, Louis betegen, az ágyból fekve hallgatta a vatikáni bejelentést.