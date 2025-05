Az ukrán elhárítás azt állítja, hogy magyar katonai kémhálózatot leplezett le Kárpátalján

Az elhárításért is felelős Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) azt állítja, lelepleztek egy magyar katonai hírszerzési ügynökhálózatot, amelynek tagjai Kárpátalján tevékenykedtek. Soha nem fordult még elő, hogy egy NATO-tagország számára ellenséges kémkedéssel vádolt embert tartóztattak volna le Ukrajnában. Az SZBU tájékoztatása szerint a hálózat feladata az volt, hogy információkat gyűjtsön Kárpátalja régió katonai biztonságáról, felderítse a térség földi és légvédelmi rendszerének sebezhetőségeit, valamint tanulmányozza a helyi lakosság társadalmi-politikai nézeteit: különösen azt, hogy milyen viselkedési forgatókönyveket követnének, ha magyar csapatok lépnének be a régióba.

Az SZBU nyomozása során két ügynököt tartóztattak le, akikről azt mondják, a magyar katonai hírszerzés hivatásos tisztje irányította őket. Ennek az összekötő tisztnek a személyazonosságát is felderítették.

Az egyik letartóztatott, kémkedéssel vádolt férfi 40 éves, Kárpátalja Beregszászi járásból származik és szolgált katonaként az ukrán hadseregben. Az SZBU állítása szerint 2021-ben szervezte be a magyar titkosszolgálat, és akkor „készenléti üzemmódba” helyezték. 2024-ben aktiválták, és azt a feladatot kapta, hogy tanulmányozza a helyi lakosság hangulatát, és a következő információkat szerezze meg:

Hogyan reagálna Kárpátalja katonai és polgári lakossága, ha békefenntartó kontingens, különösen magyar katonák lépnének be a régióba?

Milyen katonai felszerelés és fegyver szerezhető be Kárpátalja feketepiacán?

Mi a helyzet a magyar lakosság migrációjával a térségben?

Milyen katonai erők állomásoznak Kárpátalján, hány szállító- és harcjármű található ott?

Mennyire felszereltek, illetve hány rendvédelmi szerv működik a térségben.

photo_camera Kép az SZBU által közzétett üzenetekről.

Az SZBU dokumentálta, hogy a férfi felderítette a magyarok számára az ukrán hadsereg pozícióit Kárpátalján, köztük a térségben állomásoztatott S-300-as légvédelmi rakétarendszerek koordinátáit. Mindezek után Magyarországra utazott, hogy jelentést tegyen a felügyelőjének. Erről videót is rögzítettek az ukránok.

A katonakorú férfi úgy tudott kilépni Ukrajnából, hogy igazolást szerzett arról, hogy beteg édesapját egy magyarországi kórházban ápolják. Az ukrán nyomozás szerint a magyar hírszerző tiszt készpénzt adott át az ügynöknek a kijelölt feladatok végrehajtására. Azt is feladatául kapta, hogy informátorhálózatot építsen ki, két kísérletet dokumentáltak is. Az ukrán elhárítóknak felvételük van arról is, hogy egy Signallal ellátott telefont kap kommunikáció céljára Magyarországon a férfi az általuk tartótisztként azonosított magyar férfitől.

A másik őrizetbe vett személyről annyit tudni, hogy nő, és 2025-ig a hadseregben szolgált. Az elérhető információk szerint az ő feladatai közé tartozott, hogy tájékoztassa a magyar különleges szolgálatokat a Kárpátalján tartózkodó repülőgépekről és helikopterekről, valamint arról a katonai egységről, ahol szolgált.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat háborús időben elkövetett hazaárulással vádolja a két elfogott kárpátaljai magyart, akik előzetes letartóztatásban vannak. Azt írják: életfogytiglani börtönbüntetés és vagyonelkobzás várhat rájuk.

Kérdéseinket elküldtük a magyar szervek elérhetőségére és a kormányzati címekre is.

Frissítés

Szijjártó Péter külügyminiszter az ATV kérdéseire válaszolva reagált az ügyre. „Világos, hogy Ukrajnában gyakran alkalmaznak magyarellenes propagandát. Olyan magyarellenes propagandát, amelyről sok esetben kiderült, hogy semmifajta alapja nincsen” – mondta.