Kövér László is magyarázkodik Orbán simionos nyilatkozata után

Kövér László házelnököt, a Fidesz választmányi elnökét is be kellett vetni Orbán Viktor nagy politikai vihart kavart nyilatkozata után.

Orbán pénteken Tihanyban arról beszélt, nem lesznek partnerek a várható új elnök – a magyarellenes, szélsőjobboldali George Simion – elszigetelésében. „A kereszténységért és a szuverenitásért folytatott küzdelemben számíthatunk egymásra.”

Ez ellen videóüzenetben tiltakozott az RMDSZ vezetője, Kelemen Hunor, akivel később Orbán telefonon beszélt. A tárgyalás után Orbán azt írta, a kormány nem akarja befolyásolni ez elnökválasztást, meghatározónak tekintik az RMDSZ álláspontját (ők másik jelöltet támogatnak), és Románia mindenkori vezetőivel azon dolgoznak, hogy az erdélyi magyarság életét és megmaradását előremozdítsák.

Kövér László erre a Mandinernek azt mondta, az RMDSZ-nek kell eldöntenie, ki számukra a megfelelő jelölt, és ezt a magyar kormány támogatja, a választásba nem szólnak bele.

„A miniszterelnök úr megnyilatkozása pusztán arról szólt, hogy mi a választók döntése nyomán kormányzó erőkkel hajlandóak vagyunk együttműködni, akár a kétoldalú kapcsolatok, akár az adott országban élő nemzeti közösségek ügyeit tekintve, akár pedig a brüsszeli politikát, az európai uniós közös ügyeket illetően.”

Kövér arról is beszélt, az AUR elnöke példátlan magyarellenes kijelentéseket tett korábban, ezeket nem lehet elfelejteni.

„Teljes mértékben megértjük az ebből fakadó aggodalmakat, amiket mi is osztunk. Ugyanakkor mi valamennyi potenciális partnerrel azzal a reménnyel kezdjük meg az esetleges együttműködést, hogy ha ezek a problémák nem is helyezhetők zárójelbe, vagy nem is szüntethetők meg, legalább olyan folyamatokat tudunk elindítani, amelyek révén ezek az időben egyre kisebb jelentőségre tesznek szert.”

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A Mandiner rákérdezett Magyar Péter nyilatkozatára is, aki szerint Orbán elárulta a határon túli magyarok közösségét. Kövér hazaárulózással nyitott, majd azzal folytatta, „ezek nem tudnak mást, csak rombolni és gyalázkodni, ócska, nyilas meg olykor komcsi propagandával operálni. Bármihez is nyúlnak, az bemocskolódik – így van ez a nemzetpolitikával is. Az bízzon bennük a nemzeti ügyek tekintetében, akinek két édesanyja volt.”