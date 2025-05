Nemcsak kommunikációban utazik Balásy, a cégei kalandparkot, bunkert és lövészárkot is építenek a honvédségnek bő négymilliárdért

photo_camera Balásy Gyula Fotó: Németh Dániel/444

Négy, katonai témájú állami megbízást kapott Balásy Gyula 3 cége az idén, összesen bruttó 4,334 milliárd forint értékben - írja az mfor.hu. A gyakorlott hírolvasók jól tudják, hogy a Lounge Event Kft., a New Land Media Kft. és a Lounge Design Kft. hosszú évek óta a kormányzati kommunikáció szinte kizárólagos végrehajtói, de ezúttal nemcsak kommunikálnak és rendezvényt szerveznek, hanem kialakítanak öt új honvédelmi élményközpontot és egy egy lövészárkokkal, bunkerekkel és airsoft pályákkal felszerelt kalandparkot is.

A négy idei megbízatásból 3 a HM Zrínyi Geoinformációs és Toborzástámogató Közhasznú Nonprofit Kft.-től érkezett 1 pedig közvetlenül a Honvédelmi Minisztériumtól, a cégek a munkát a a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda alá tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatalon (NKOH) keresztül kapták meg.

„A NER-hez sorolt üzletembert leginkább az állami kommunikációs megbízások miatt emlegeti a sajtó, pedig az állami rendezvényszervezési piac is nagy torta, amelynek gyakorlatilag minden szelete hozzá kerül. Ráadásul a rendszer is ugyanaz” - írja az mfor.hu.

A mostani négymilliárdos csomag virtigli kommunikációs része a már futó, Haderő című tévés magazinsorozat folytatása további 52 darab 20 perces epizóddal, bruttó 873,38 millióért.

Ezen felül van 3 darab rendezvényszervezés címén megkötött szerződés.

Bruttó 1,96 milliárdért 5 darab, egyenként 100-200 négyzetméteres, toborzáshoz és iskolás csoportok szórakoztatáshoz használható úgynevezett honvédelmi élményközpontot rendezhet be Balásy.

Bruttó 500 millióért fejleszthetik tovább a zánkai gyerekváros melletti Haditechnikai Parkot. Itt mobil, építési engedélyhez nem között elemekből kell felépíteniük orvlövésztornyot, géppuskafészket, bunkert, aknamezőt és ejtőgépet.

Bruttó egymilliárdért építhetik át szabadtéri toborzó kalandparkká a lóversenypályát, vagyis a Kincsem Parkot. Itt eddig is tartottak haditechnikai bemutatókat. Ide évi több százezer látogatót várnak. A tervek szerint egy 6 konténerből álló épületegyüttes mellett itt lesz egy változatos kiképzőpálya mobil épületharc-installációval, taktikai „labirintussal”, bootcamppel, OCR pályával, mászótoronnyal és extrém tereppályával. Illetve kiépítenek egy airsoft- és egy éles lőteret is, de lesz bunkerekkel, lövészárkokkal ellátott szimulációs tér is. Plusz egy 800 négyzetméteres, Exatlon-szerű akadálypálya.