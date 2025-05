Épp a kórházba ment a terhes izraeli nő, amikor egy palesztin terrorista tüzet nyitott rájuk

Egy palesztin terrorista tüzet nyitott izraeli járművekre szerda este Ciszjordánia északi részén, és eltalált egy terhes nőt, aki férjével együtt egy kórházba tartott, hogy világra hozza gyermekét – írja a Times of Israel.

Az Izraeli Védelmi Erők szerint a biztonsági kamerákat figyelő katonák csak akkor vették észre a terroristát, amikor tüzet nyitott, és azonnal csapatokat küldtek a területre.

A 30 éves Tzeela Gezt kritikus állapotban szállították kórházba, az élete megmentésére tett erőfeszítések során az orvosok sürgősségi császármetszést hajtottak végre, hogy világra hozzák a babát. Az újszülöttet súlyos állapotban vették kezelésbe, az orvosok dolgoznak a megmentésén. Csütörtök hajnalban a kórház bejelentette az anya halálát.

photo_camera Tzeela Gez temetésén gyászolják Jeruzsálemben Fotó: JOHN WESSELS/AFP

Az izraeli hadsereg közölte, hogy hajtóvadászatot indított a terrorista ellen, aki több járműre is tüzet nyitott a 446-os úton Bruchin település külterületén, ahol a házaspár lakott. Pár órával az eset után a hadsereg közölte, hogy öt terroristát megölt, egy hatodikat pedig letartóztatott. Az nem világos, hogy a tetthelytől 35 kilométerre likvidált személyeknek milyen szerepük volt a terhes nő elleni támadásban - írja a Reuters.

Benjámin Netanjahu miniszterelnököt „mélyen megdöbbentette a szörnyű terrortámadás”. „Ez a visszataszító incidens pontosan tükrözi a különbséget köztünk, akik életre vágyunk és életet hozunk, és az elítélendő terroristák között, akiknek célja, hogy megöljenek minket és elpusztítsák az életet” - fogalmazott a hivatala által kiadott közleményben. Izrael szélsőjobboldali pénzügyminisztere, Bezalel Smotrich szerint

megtorlásként a közeli palesztin városokat, Bruqint és az-Zawiját ugyanúgy el kellene pusztítani, mint a gázai városokat.

„Ahogyan Rafahot, Hán-Júniszt és Gázát a földdel egyenlővé tesszük, úgy kell a terrorfészkeket is a földdel egyenlővé tennünk Júdeában és Szamáriában” - írta most is Smotrich.

photo_camera Az ellencsapásban meghalt egyik palesztin temetése Fotó: ZAIN JAAFAR/AFP

Eközben a BBC arról ír, hogy hajnal óta legalább 114 palesztin halt meg izraeli légicsapásokban szerte a Gázai övezetben. Ötvenhat ember, köztük nők és gyerekek vesztették életület, amikor az éjszaka folyamán otthonokat és sátrakat bombáztak, amelyekben kitelepített családok kaptak menedéket a déli Hán-Júnisz városában - közölte a helyi Nasszer kórház.

Az izraeli hadsereg közölte, hogy a Hamász és a palesztin Iszlám Dzsihád harcosaira mért csapást Gáza déli részén.