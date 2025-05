Hidegfront miatt több megyében riasztás van érvényben

Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést több megyére, Baranya és Bács-Kiskun vármegyére másodfokú riasztás van érvényben. Erős széllökések miatt pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére is elsőfokú riasztást adtak ki.

Mindez annak köszönhető, hogy csütörtökre egy hidegfront érkezik, ami némileg elrontja a hétvégére a kellemes, tavaszias időt. Csütörtökön megnövekszik a felhőzet, élénk, erős lesz a szél, de a hőmérséklet délután még 20 fok körül alakul.

photo_camera Fotó: Hungaromet

Pénteken is záporos, zivataros idő várható, futó zápor elsősorban északon, északnyugaton és nyugaton fordulhat elő, néhol akár az ég is megdörrenhet. Sokfelé élénk, a Dunántúlon többfelé erős lesz az északi, északnyugati szél. Hajnalban a völgyekben gyenge fagy is lehet, a legmagasabb hőmérséklet pedig 15-20 fok körül alakul.

A hétvégén is lehetnek még záporok, de keleten, északkeleten kisüthet a nap, a szél viszont az egész országban élénk, erős lesz. (idokep.hu)