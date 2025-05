Dobrevék már jó ideje nem élnek együtt, az Apró-villát is eladják

Nem élünk együtt már hónapok óta

– mondta Dobrev Klára, aki Gyurcsány Ferenc visszavonulásáról és a válásukról is beszélt a Dull Szabolcs Ötpontban podcastjának adott interjújában.

Ez volt Dobrev első hosszabb interjúja azóta, hogy a múlt héten Gyurcsány Ferenc bejelentette, minden tisztségéről lemond és visszavonul a politikától, továbbá ugyanakkor derült ki az is, hogy elválnak.

Dobrev azt mondta, a visszavonulás és a válás egymástól két teljesen független dolog, és azért jelentették be egyszerre, mert meg akarták óvni gyerekeiket a „bulvárcsámcsogástól”, így viszont Gyurcsány lemondása kapta az igazi figyelmet. Az is Gyurcsány kérése volt, hogy ezt Dobrev jelentse be.

Arról is beszélt, hogy már régóta nem élnek együtt, az Apró-villa eladása pedig folyamatban van (noha Gyurcsány még 2022-ben azt mondta, egy éven belül el fogják adni). A válófélben lévő házaspár már jó ideje nem egyeztet egymással politikai ügyekben, csak a közös gyerekük miatt beszélnek a legtöbben.

photo_camera Dobrev Klára Fotó: Dobrev Klára / Facebook

Dobrev szerint az elmúlt egy év eseményei vezettek Gyurcsány visszavonulásához, aki nagyon nehezen hozta meg a döntést, mely teljes mértékben az övé volt. Visszautasította továbbá azt, amikor Magyar Péter arra utalt, hogy a bejelentést szándékosan Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a Tisza Párt által nyilvánosságra hozott hangfelvétele napján tették közzé, ugyanis Dobrev szerint az ügymenet nem tette ezt lehetővé, hiszen már korábban összehívták például az elnökségi ülést.

Tessék abbahagyni a gyurcsányozást!

– mondta Dobrev Klára arról, hogy az elmúlt tizenöt évben a magyar jobboldal az ország minden problémájáért Gyurcsányt tette felelőssé.

Ami a jövőt illeti, Dobrev szerint a Demokratikus Koalíció továbbra is tartja a tavalyi EP-választáson elért 8-9 százalékos eredményét, sőt, az ő vezetési stílusával szerinte még javítani is tudnak majd. Arra a kérdésre, hogy amennyiben a DK jövőre nem jut be a parlamentbe, akkor elképzelhető-e, hogy Gyurcsány visszatér, Dobrev azt felelte, Gyurcsány már visszavonult, és egyébként is be fognak jutni.