„Ha nem akarsz egy putyini vagy Orwell-i világban élni, akkor neked is szükséged van a szabad sajtóra” – írta a TV2 egyik házicelebje az „átláthatósági” törvényről

„Elég. Van az a pont, amikor már nem illik hallgatni. Független és szabad sajtó nélkül nincs szabad gondolkodás. És szabad másként gondolkodni” – írta közösségi oldalán a héten benyújtott nagytakarítási törvényjavaslatáról Polgár Tünde üzletasszony, a Viasat luxusfeleséges valóságshowjának egyik szereplője, aki az elmúlt években a legtöbbször a kormányközeli TV2 műsoraiban celebkedett.

Egy ideig úgy tűnt, hogy a Fideszben szőnyeg alá söpörték a húsvéti nagytakarítást, amit a miniszterelnök még tél végén megrendelt. Aztán végül május 13-án 23:38-kor a fideszes Halász János A közélet átláthatóságáról címmel benyújtotta a törvénycsomagját, ami alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatal jegyzéket készíthet a kormánynak azokról a szervezetekről, amik szerinte veszélyeztetik Magyarország szuverenitását, és ezeket a szervezeteket pénzügyi bírságokkal és akár tiltással is szankcionálhatják.

Polgár állítása szerint egész életében meghallgatta és elolvasta „mindkét oldalt”, mérlegelte minden oldal igazságát, majd azt írta, liberális, és ezt nem szégyelli.

„Hiszek a párbeszéd és a közös nevező megtalálásának útjában. Az új törvénnyel pont a szuverenitásomat akarják elvenni. A lehetőséget, hogy tájékozódjak. Hogy önálló döntést hozzak úgy, hogy a szőnyeg alá sepert dolgokat is ismerjem. Hogy tudjak a pedofil-ügyről, ami miatt az egyházam elvesztette a bizalmam. Hogy tudjak a matolcsy klánról vagy a dinasztriáról. Vagy akár a BKV-ügyről és náci propagandát terjesztő tanárnőről”.

Azzal folytatta, ha nincsennek olyan segélyszervezetek és alapítványok, akik lehajolnak a legelesettebbekért, akkor oda a humánum, mindez csak amiatt, mert esetleg elnyertek egy uniós pályázatot vagy külföldről utalt nekik egy magyar honfitárs. Szerinte ha nem állunk ellen a „gyűlölködésnek, megosztottságnak, a gyermekeinkre egy olyan országot hagyunk, ahol félni kell kérdezni vagy egyetnemérteni. Ezért még nem késő, hogy az 1%-od felajánld azoknak, akiken most a hatalom ostora csattan”.

Azt is írta, egykori újságíróként tudja, milyen veszélyes és hatalmas munka az oknyomozó újságírás. „Ez az a műfaj, aminek MINDIG ELLENZÉKBEN KELL LENNIE A REGNÁLÓ KORMÁNYOKKAL SZEMBEN. Mert ők a fékek. Nem külföldi ügynökök, hanem a mi hangunk a hatalom számonkérésében! Nem baj, hogy nem értesz velem egyet mindenben – ez rendben van, ettől még nem kell gyűlölködnünk! De ha nem akarsz egy putyin-i vagy Orwell-i világban élni, akkor neked is szükséged van a szabad sajtóra” – fogalmazott, majd azzal zárta: „Jelezd a képviselőd felé, hogy neked nem oké ez a törvénytervezet-képviseljen! És ne dőlj be az oszd meg és uralkodj ősrégi csapdájának. Mert attól, hogy másként látok dolgokat még Én is magyar vagyok!”

A törvény kapcsán tiltakozott Skrabski Fruzsina, kormányközeli filmes, influenszer, Novák Katalin volt tanácsadója is. (via 24.hu)