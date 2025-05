Már a mexikói elnök is MrBeasttel foglalkozik, az ország elégtételt követel a youtubertől, mert maja piramisokon reklámozta a csokiját

photo_camera MrBeast úgy néz ki, mint Gulyás Márton, csak hangosabban ordít és nincsenek olyan drága sneakerjei.

Már Mexikó elnökéig is elért a világ legnépszerűbb Youtube-sztárja, MrBeast egyik videója miatt kirobbant, minden ízében értelmetlen botrány.

Az alaphelyzet az, hogy Mexikó valamiféle elégtételt követel azért, mert azzal vádolják Mr Beastet, hogy az ország ősi emlékeit és régészeti helyszíneit használta fel arra, hogy a saját csokimárkáját reklámozza.

Csakhogy maguk a mexikóiak adtak engedélyt a youtubernek arra, hogy olyan inka romokat látogasson meg, amik a nagyközönség elől el vannak zárva, és mivel az influenszerkedés nem áll semmi másból, mint bújtatott és nem bújtatott reklámozásból, a csoki előkerülésén igazán nem lepődhettek volna meg.

Mr Beast hatása mondjuk tényleg elképesztő. Május 10-én rakta ki a botrányt kirobbantó „Kétezer éves ősi templomokban jártam” című videóját, ami 5 nap elteltével már 60 millió megtekintés fölött jár. A videó amúgy pont olyan, mint az öregek kereskedelmi tévéinek bármelyik olyan műsora, ahol Stohl András folyamatosan fejhangon ordítva mutat be valamit.

A youtububer és haverjai olyan helyekre mehettek be, ahová a sima turisták nem, például piramisok belsejébe. Ezt természetesen engedéllyel tették, Mr Beast egy ponton meg is jegyzi – mint mindent, ezt is teli tüdőből ordítva – hogy „el se hiszem, hogy a kormány erre engedélyt adott nekünk”. A videó más pontjain is azon gúnyolódik, hogy mi mindent engedtek meg neki. Miután a kezébe adtak egy ősi maszkot, azon viccelődik, hogy egy ilyen értékes, régi emléket hogy adhattak egy youtuber kezébe.

Feltehetőleg emiatt is olyan dühösek most a mexikói hatóságok. Bár ki tudja, hogy tényleg dühösek-e, vagy a remek országreklámként szolgáló videóra egyszerűen rá akartak tenni még egy lapáttal, megtolva annak nézettségét, ezért műbalhét robbantottak ki.

Claudia Sheinbaum elnök annak tisztázását kérte, hogy a youtuber milyen feltételekkel kapott engedélyt a zárt területek meglátogatására. A mexikói Régészeti Intézet azon tajtékzik, hogy vannak, akik hasznot akarnak húzni az ország ősi kulturális emlékeiből. Ilysemi nyilván fel sem merülhetett előzetesen annak a 26 éves Mr Beastnek, vagyis Jimmy Donaldsonnak az esetében, aki épp most akar külső befektetőket bevonni az általa 5 milliárd dollár értékűre becsült médiacégébe.

