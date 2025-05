Országos civil tiltakozás az Alagúttól a vidéki nagyvárosokig: Azért akar a kormány most elhallgattatni, mert a propaganda üzeneteit már alig hiszi el valaki

Budapesten a Lánchíd előtt az Alagútnál, vidéken Pécsen, Szegeden és Miskolcon álltak ki közösen civil szervezetek péntek reggel a kormány „eltakarítási” törvényjavaslata ellen. A tiltakozók, akik szerint a tervezet a civil társadalom, a független sajtó és az aktív állampolgári részvétel elleni nyílt támadás, egy hatalmas molinót tettek ki mindenhol ezzel a szöveggel:

Érted lettünk. Veled Vagyunk. Miattad maradunk.

photo_camera Fotó: Egyed Péter / Civilizáció koalíció

A megmozdulást a sok szervezetet összefogó Civilizáció koalíció szervezte, a kezdeményezéshez eddig 189 civil szervezet, 46 szerkesztőség és cégek is csatlakoztak. Szerintük a törvény célja egyértelmű: elhallgattatni mindazokat, akik kiállnak az igazságért, és akik társadalmi felelősséget vállalnak.

„Sokat elárul a mai magyar hatalom természetéről, hogy fenyegetésnek tekinti azokat, akik elkötelezettek e demokratikus értékek iránt. Szerintük a jó média nem mond mást, mint amit a propaganda üzen, a jó civil szervezet pedig nem társadalmi érdeket képvisel, hanem egy autoriter hatalmat. A kormány szemében az a jó állampolgár, aki nem vesz tudomást a problémákról, akinek nincsen véleménye, és nem gondolkodik önállóan társadalmi kérdésekről – aki mégis így tesz, szerintük külföldi érdekeket szolgál”

– mondta az Alagút előtt a péntek reggel hetes demonstráción Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója, aki korábban arról írt, hogy a tervezet célja egyértelmű: levadászni a civileket..

photo_camera Móra Veronika (Ökotárs) és Víg Dávid (Amnesty) az Alagút előtti civil tiltakozáson.

Náluk az Ökotársnál már több mint tíz éve volt egy emlékezetes hatósági támadás: akkor, mint a norvég civil támogatási alap magyar konzorciumának vezetői kerültek a civilellenes kampány célkeresztjébe, irodájukban házkutatást tartottak - ezt később a bíróság is törvénytelennek ítélte.

Ahogy azután is folytatták a tevékenységüket, most is ezt ígérik: „Maradunk - mindannyiunkért. Mert Magyarországnak szüksége van a civilekre. Szüksége van a sokszínű, sokszereplős demokratikus közéletre és vitára, mert ez viszi előre közös ügyeinket. Szüksége van azokra az emberekre és közösségekre, akik kiállnak az elesettek és kiszolgáltatottak mellett, megvédik jogainkat, megcáfolják a hazugságokat, felszólalnak az igazságtalanságok, a bántalmazások, a környezetpusztítás ellen” – mondta beszédében Móra Veronika.

photo_camera Fotó: Egyed Péter / Civil koalíció

Víg Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója szerint a törvényjavaslat putyini inspirációra készült, és nyilvánvalók a grúziai civilellenes törvény hatásai is (arról, hogy a magyar tervezet több szempontból annál is durvább, mint az eredeti orosz vagy grúz verzió volt, itt írtunk bővebben.) A fenyegetések szerinte sem érhetik el a céljukat: „Nem kérünk engedélyt ahhoz, hogy segítsünk a rászorulóknak, hogy cselekedjünk a közjóért, hogy megírjuk a híreket, hogy kiálljunk a bajbajutottakért, hogy részt vegyünk a saját életünk alakításában” - fogalmazott.

„Azért akar a kormány most elhallgattatni minket és minden olyan embert, akinek fontos az igazság, mert a társadalmi vitában a propaganda által harsogott üzeneteit már alig hiszi el valaki”

– mondta.

A budapesti helyszín mellett három megyeszékhelyen is volt párhuzamos civil demonstráció, Miskolcon az Avasi kilátóra, Pécsen pedig a Széchenyi téren a Dzsámi elé feszítettek ki molinókat a törvénytervezet ellen tiltakozók.

photo_camera Miskolc, Avasi kilátó Fotó: Civilizáció koalíció

photo_camera A Civil koalíció által szervezett demonstráció a pécsi Széchenyi téren. Fotó: Ruprech Judit

A civil szervezetek és a független média közös kiállításához ezen a linken várnak további csatlakozókat.

A kedd éjjel benyújtott törvénytervezet szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal listát készíthet a kormánynak azokról a szervezetekről, amik szerinte „veszélyeztetik Magyarország szuverenitását”, és ezeket a szervezeteket pénzügyi bírságokkal és akár tiltással is szankcionálhatják. A törvényjavaslatról itt írtunk részletesen, arról, hogy mely témák veszélyeztetik a kormány szerint a szuverenitást, itt, a 444 főszerkesztőjének állásfoglalásáról itt, a szerkesztőségek közös kiállásáról meg itt.