Az osztrák JJ nyerte az idei Eurovíziót

Az osztrák Johannes Pietsch (JJ) nyerte a 69. Eurovíziós Dalfesztivált a „Wasted Love” című dalával, míg a közönségszavazást az izraeli énekes, Juval Raphael nyerte. A 24 éves osztrák JJ a 436 pontot szerzett dalával, amivel megelőzte izraeli versenytársát, valamint az észt Tommy Casht is. JJ megköszönte a győzelmét Európának, majd másodszor is előadta a győztes dalt.

Az izraeli énekes második helyezése koránt sem volt magától értetődő, ugyanis idén is sokan ellenezték a háborúban álló ország indulását. Szerda este mintegy kétszázan tiltakoztak palesztin zászlókkal Bázel központjában, de szombaton is voltak tüntetések. Ezeken a rendőrség könnygázt is bevetett, és vízágyúval akadályozták meg, hogy a tüntetők tovább vonulhassanak.