Novák Katalint és Schiffer Andrást elmélyült beszélgetés közben fotózták le a Parlamentnél

Egy olvasónk küldte be azt a fotót, melyen Novák Katalin volt köztársasági elnök (jelenleg születésszám-növelésért küzdő civil) és Schiffer András, az LMP volt országgyűlési képviselője (jelenleg ügyvéd és az ÖT című véleményoldal szerzője) a Parlament tövében lévő egyik kávézó teraszán beszélget. A fotó kedd este fél kilenc körül készült a Kossuth téren.

photo_camera Fotó: olvasónk

Megkeresésünkre Schiffer András azt mondta „magánemberek magántalálkozója volt. Tehát semmiféle közfontosságú dolog nem került megtárgyalásra. Nem gondolom, hogy erről bárkinek be kéne számolni.” Azt is elmondta, februárban ugyanilyen magánbeszélgetése volt Magyar Péterrel, és azt sem tárta a nyilvánosság elé.

Schiffer András a kegyelmi üggyel kapcsolatban korábban azt nyilatkozta, hogy Novák Katalin súlyos hibát követett el azzal, hogy nem állt ki a botrány kirobbanását követő napokban, és nem indokolta meg, hogy miért adott kegyelmet a bicskei gyermekotthon korábbi igazgatóhelyettesének: szerinte ha ez megtörtént volna, maradhatott volna köztársasági elnök.

Amikor most arról kérdeztük, hogy szóba került-e köztük a kegyelmi ügy, esetleg Novák Katalin elmondta-e neki, miért adott kegyelmet K. Endrének, Schiffer azt mondta: magánbeszélgetéseket nem szokott kiteregetni. „Nem gondolom, hogy nekem magyarázattal tartozik, ugyanolyan állampolgár vagyok, mint ön. Ki vagyok én, hogy én külön kérjek tőle magyarázatot?” A volt parlamenti képviselő azt is hozzátette, hogy szerinte Novák a lemondó beszédében mindent elmondott, amit ezzel kapcsolatban el kellett mondania. Azt a véleményét pedig továbbra is fenntartja Schiffer, hogy az Alaptörvénybe bele kellett volna írni, hogy a köztársasági elnöknek minden esetben kötelező indokolni, ha valakinek kegyelmet ad.