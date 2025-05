Havi 3 millióért sem volt vonzó az MNB ingatlanos cége, Varga Mihálynak új ügyvezetőt kellett találnia

Varga Mihályhoz köthető emberekkel töltötték fel az MNB-Ingatlan Kft.-t, a jegybank ingatlanos cégét, de a vezetőváltás nem volt zökkenőmentes. Bár Varga eredetileg Tóth Lászlót nevezte meg a cég élére, ő nem fogadta el a felkérést, holott már a díjazását is megállapították bruttó havi 3 millió forintban. A 24.hu cikke szerint így végül Udud Zsoltot nevezte ki ügyvezetőnek, de neki a Tóthnak szántnál is többet, havi bruttó 3 760 000 forintot adnak.

Összességében azonban többe került volna Tóth: őt ugyanis az MNB-Ingatlan Kft. leányvállalatánál, az Optimum-Omega Ingatlanbefektetési Kft.-nél is felkérték a cégvezetésre havi 900 ezerért, de arra is nemet mondott, így a leányvállalat élére is Udud került, de ő ezt már ingyen vállalta.

Az MNB-Ingatlan felügyelőbizottságát is lecserélték, a Varga által odaültetett három személy: az fb elnöke az a Gion Gábor, aki nemrég a PADME Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségét is megkapta, 2018-2022 között Varga államtitkára, később HM-es, majd Nagy Márton alá tartozó államtitkár lett. Az fb két tagja pedig Legény Béla, aki 1998-2019 között volt önkormányzati képviselő a II. kerületben – ez a kerület volt Varga egyéni parlamenti választókörzete –, valamint Dombi Rudolf egykori olimpiai bajnok kajakozó, aki ugyancsak a II. kerületben polgármesterjelölt volt tavaly, de 70:28 arányban kikapott az ellenzéki Örsi Gergelytől.