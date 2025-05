Már a német kancellár is kritizálja Izrael gázai háborúját

A német kancellár, a CDU-s Friedrich Merz szerint Izrael katonai beavatkozása a Gázai övezetben mára túl messzire ment. „Amit az izraeli hadsereg most a Gázai övezetben csinál: őszintén szólva már nem értem, mi a célja ennek” – mondta Merz a WDR Európa-fórumán.

A kancellár különösen az izraeli hadsereg fellépését bírálta a már jórészt elpusztított tengerparti terület lakosságával szemben. Merz szerint a „civil lakosságot ilyen mértékben szenvedni hagyni, ahogy az az elmúlt napokban egyre inkább történik, már nem indokolható a Hamász terrorizmusával szembeni harccal”. Utalt egy gyerekeket ellátó intézményt ért támadásra, ami szerinte „emberi tragédia és politikai katasztrófa” volt.

A szövetségi kormány szoros kapcsolatban áll az izraeli vezetéssel. Merz bejelentette, hogy még a héten újra beszélni fog Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel, akit korábban már személyesen is figyelmeztetett, hogy: „Ne essetek túlzásba!” De Merz utalt Németország történelmi, a holokausztból eredő felelősségére Izraellel szemben: „Ez az ország, Németország, most olyannyira tartózkodni köteles a nyilvános tanácsoktól Izraellel szemben, mint egyetlen más ország sem a világon.”

„De ha átlépnek bizonyos határokat, és valóban megsértik a humanitárius nemzetközi jogot, akkor Németországnak is, a német kancellárnak is meg kell szólalnia. És én ezt az elmúlt napokban már valamivel egyértelműbben meg is tettem” – mondta Merz, akinek a határozott kijelentései külpolitikai irányváltást jeleznek, az elődje, az SPD-s Olaf Scholz ugyanis tartózkodott attól, hogy nyíltan bírálja Izraelt.

photo_camera Fotó: Michael Kappeler/dpa via AFP

Németország Izrael melletti feltétel nélküli biztonsági elkötelezettsége szorosan összefügg az ún. „államérdek” (Staatsräson) fogalmával. A „német államérdek” fogalmát különösen Angela Merkel volt kancellár (CDU) emelte be a közbeszédbe, amikor 2008-ban felszólalt az izraeli parlamentben, a kneszetben. Akkor úgy fogalmazott: Németország holokausztból fakadó felelősségéből következik az Izrael biztonsága iránti elkötelezettség mint „német államérdek”. Ezt a megfogalmazást Olaf Scholz is megerősítette.

És már Friedrich Merz új kormánya is szerepelteti ezt a kifejezést a koalíciós szerződésében. A CDU-s Joachim Wadephul külügyminiszter is világosan kiállt az államérdek mellett a két héttel ezelőtti izraeli látogatásán. A Netanjahu-kormány fellépésével szembeni kritikája viszont enyhe hangvételű volt. Wadephul például tűzszünetet sürgetett Izrael és a Hamász között, és jelezte, nem biztos abban, hogy e nélkül „Izrael minden stratégiai célja elérhető, illetve hogy ez hosszú távon Izrael biztonságát szolgálja-e”. Merz kritikája ennél jóval tovább megy.

Nemrég a német antiszemitizmus-ügyi biztos, Felix Klein is bekapcsolódott az államérdekről szóló vitába. „Minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy megőrizzük Izrael és a világ zsidóságának biztonságát. De világosan ki kell mondanunk azt is, hogy ez nem lehet mindenre felmentés” – mondta a FAZ-nek Klein, aki felszólított arra, hogy Németországban „őszintébben vitázzanak az államérdek fogalmáról”, ami „létfontosságú a német államfelfogás és Izraelhez fűződő viszony szempontjából”, de homályos, „és ez megnehezíti a társadalmi vitát”. (Spiegel)