„Egészen durva levelezésbe is betekinthettem” – 16 milliárd forint „szétlopásáról” posztolt Hadházy Ákos

Kaptam néhány fontos dokumentumot arról, hogy hogyan loptak szét egy 16 milliárdos (!) szoftverfejlesztést a földhivatalokban – kezdi legújabb Facebook-posztját a független parlamenti képviselő. Hadházy felidézi, hogy az E-Ingatlan Nyilvántartás nevű, uniós pénzből megvalósult fejlesztést már 2023-ban készre jelentette a kormány az EU-nak, és hivatalosan máig azt állítja, hogy „csak »óvatosságból« nem vezetik még be a használatát”. Hadházy szerint azonban ez csak hadoválás, földhivatalokból jelezték neki, hogy „ebből semmi nem igaz, a rendszer egyszerűen működésképtelen”.

A most birtokába került dokumentumokból kiderül, hogy például „olyan dolgokra is számoltak el pénzeket, amire nem szabadott volna: pl. a Lechner Tudásközpont igazgatójának részben ebből fizették a fizetését, pedig ehhez semmi joguk nem lett volna”. Azt is írja, hogy betekinthetett egy egészen durva levelezésbe is, amelyben a „megrendelő Lechner Tudásközpont munkatársa óvatosan jelzi, hogy a kivitelező cég olyan munkatársak munkája után is számlázott pénzeket, akiket soha nem láttak dolgozni a projekten”.

A posztjához dokumentumok fotóját is csatolja, amelyekből kiderül, hogy az eljáró szervek már menet közben látták, milyen súlyos kockázatai vannak a projektnek.

Szerinte ugyanakkor „a dokumentumoknál sokkal erősebb bizonyíték a gigantikus lopásra az a TÉNY, hogy egyszerűen nem működik a rendszer”. Felidézi, hogy még törvényt is hoztak rá, hogy az ügyvédeknek mostanra elektronikusan kellene intéznie az ingatlanok átíratását”, csak szerinte működőképes rendszer híján nem tudják.

A posztját azzal zárja, hogy bejelentést tett az ügyben az OLAF-nak, „hiszen egy nem működő rendszerre kifizetni 16 milliárdot: klasszikus, vegytiszta hűtlen kezelés. Az EU felé pedig azt hazudni, hogy minden készen van: csalás”.