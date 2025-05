Az októberben tapasztaltakhoz képest láthatóan tovább romlott a Petőfi híd állapota – írta a Magyar Hang egy április jegyzőkönyv alapján, amit közérdekűadat-igényléssel kértek ki.

photo_camera A Petőfi híd budai hídfője és az Irinyi József utca Budapesten 2020. december 20-án Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A lap áprilisban írt arról, hogy a tavaly őszi hídszemle szerint a Petőfi híd műszaki állapota már veszélyes. Igaz, az azt üzemeltető Budapest Közút hangsúlyozta, hogy ez „nem jelent feltétlenül közvetlen balesetveszélyes állapotot”, de „a helyzet az idő előrehaladtával exponenciálisan romlik”.

Ezt az állapotromlást támasztják alá a friss, április végén készült szemle adatai is, ami szerint az öt vizsgált értékből négy esetén is hanyatlást tapasztaltak a szakemberek. A jegyzőkönyvben 0-tól 5-ig terjedő skálán értékelik a vizsgált elemeket, ahol a 0 a lehető legjobb, az 5 pedig a legrosszabb értéket jelenti. A híd alépítménye volt az egyetlen olyan elem, ami stagnált a két szemle adatai szerint, ezt hármasra értékelték. A felszerkezetnél 4-esről 5-re, a hídpályaszerkezetnél 3-ról 4-re, a hídtartozékoknál 4-ről 5-re, míg a híd környezeténél 2-ről 3-ra romlottak az értékek fél év alatt.

A lap szerint a szöveges értékelés súlyos problémákat is felsorol: a közműcsatornák egy része továbbra is lyukas, több szakaszt már el kellett bontani korrózió miatt, a vízcsöveken felületi rozsdásodás és mohásodás figyelhető meg. A járda alatti kábeltálca használhatatlan, több eleme leszakadt, míg egyes acélszerkezetű tartók korrózióvédelme gyakorlatilag megsemmisült. A vízelvezetés sem működik megfelelően, a csövek lyukasak, elkorrodáltak, a híd egyes pontjain megáll a víz, ami tovább rontja az állapotát.

A jegyzőkönyv a „veszélyes javítás” kifejezést is tartalmazza, ami műszaki értelemben arra utal, hogy sürgős beavatkozásra van szükség a balesetveszélyes vagy tönkremenetelt okozó hibák kialakulásának megelőzésére. Azt ugyanakkor továbbra is hangsúlyozták: „a műszaki szükségesség nem egyenlő a balesetveszélyes szerkezettel”.

Bár az értékelés lehetőséget biztosítana a javítás költségének becslésére, ezt nem töltötték ki – a közút szerint ilyen léptékű felújításhoz részletes tervek szükségesek. A híd összértékelése továbbra is 4-es, akárcsak tavaly októberben, de a jegyzőkönyv megállapítása most is az, hogy azonnali intézkedés szükséges. A felújítás viszont bizonytalan, a Fővárosi Önkormányzat forráshiánnyal küzd, így egyelőre még a tervezés megindítására sincs pénz.