Visszavonul a politikától a román elnökválasztásról korábban kizárt Călin Georgescu

Călin Georgescu, a 2024. novemberi román elnökválasztás első fordulóját megnyerő független jelölt hétfő este bejelentette, hogy visszavonul a politikától, írja a román Spotmedia.

„A 2025-ös román elnöki posztért folytatott választások véget értek. Ezzel egyidejűleg úgy döntöttem, hogy befejezem aktív részvételemet a politikai folyamatokban, tekintettel arra, hogy a szuverenista mozgalom ezen szakasza véget ért” – magyarázta a döntését Georgescu, aki úgy nyerte a 2024. november 24-i első választási fordulót, hogy előzetesen 10 százalék körüli mérték a támogatottságát.

A putyinista politikus választási győzelme után indult hatósági vizsgálatok arra jutottak, hogy vélhetően orosz titkosszolgálati támogatással, rengeteg pénzből és TikTok-felhasználók ezreinek közreműködésével manipulálta a választókat Georgescu (a tiktokerek egy része gyorsan elhagyta az országot). Későbbi vizsgálatok szerint a kampányához bűncselekményekből származó pénzt is használhattak. A választást még a második forduló előtt érvénytelenítették, majd márciusban Georgescut kizárták a választásból. Ő ezután George Simiont, a magyarellenes szélsőjobb jelöltjét támogatta, aki meg is nyerte az első fordulót, ám a másodikat – holott akkor már Orbán is megszólalt mellette – elveszítette az erdélyi magyarok támogatását is élvező Nicușor Dan bukaresti polgármesterrel szemben.

Georgescu most arról beszélt, hogy „a passzív megfigyelő szerepét” választja, ami szerinte nem lemondás, nem visszalépés, „hanem felelősségteljes döntés”, és „nem jelent semmilyen ítéletet azok felett, akik továbbra is támogatják a szuverenista ügyet”.

Georgescu azonban egyelőre nem archiválta magát, nem zárta ki, hogy esetleg újra bekapcsolódjon majd a közéletbe: „A jelenlegi helyzetben nem kívánok semmilyen tisztséget betölteni a román államban. Nem áll szándékomban átvenni egyetlen párt vezetését sem, nem hozok létre politikai platformot, és nem szándékozom pártot alapítani sem. (…) Ha azonban azt látom, hogy megsértik azoknak a jogait, akik másképp döntöttek, ismét közbelépek, és világos hangon megvédem a demokrácia és a szabadság elveit”.