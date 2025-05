Zöld lámpát kapott Brüsszelben a bolgár euró

Az EU napokon belül jóváhagyja Bulgária csatlakozását az eurózónához, akár már 2026. január 1-jétől – írja bizottsági források alapján a Politico. A lap információi szerint az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank jövő szerdán adja ki erről szóló jelentését, de az érdemi döntés már megszületett. Ezzel jövőre az Európai Unió legszegényebb tagállama is csatlakozhat a közös valutához.

photo_camera A 2007-es bolgár EU-csatlakozás alkalmából kiadott egy euró névértékű ezüstérme Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

A fő akadály idáig a túl magas infláció volt, az eurózóna egyik belépési feltétele ugyanis, hogy a csatlakozni akaró országban az ne haladja meg a jelenleg 3,5% körüli célértéket - az idei bolgár infláció is éppen ekörül táncol.

A bolgár leva árfolyama már közel harminc éve rögzítve van: hogy megfékezzék a kilencvenes évek közepi hiperinflációt, előbb a német márkához, majd az euróhoz rögzítették a bolgár devizát. Ezzel ugyan a monetáris stabilitást biztosították, a bulgáriai jegybank szerepköre ugyanakkor erősen korlátozott lett, miközben az ország nem vehetett részt az EKB monetáris politikai döntéseiben.

A remélt 2026-os euróövezeti csatlakozással ez megváltozna, és a kormány szerint erősítené Bulgária versenyképességét is. Mint azonban azt a Deutsche Welle szófiai riportja is bemutatta, sokan tartanak attól, hogy az euró bevezetése főleg az alapvető élelmiszereknél jelentősebb egyszeri áremelkedéssel járna, és - ahogy például Szlovákiában is történt eleinte - nőhet az inflációs nyomás.

Bár a legtöbb bolgár párt támogatja az eurót, a szélsőjobb ellenzi a bevezetését, Rumen Radev köztársasági elnök pedig bejelentette, hogy népszavazást kezdeményezne az elhalasztásáról - az alkotmánybíróság azonban ezt meghiúsíthatja.

A népszavazást az aktuális miniszterelnök, Rossen Zseljazkov is ellenzi, mondván, az csak felesleges vitát és manipulatív narratívákat indítana el az amúgy is nagyon instabil politikai helyzetben - Bulgáriában hét parlamenti választás és nyolc miniszterelnök volt az elmúlt négy évben.