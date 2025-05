A kormány Brüsszelben: sajnos nem tudják visszavonni a nagytakarítási törvényt, mert nem ők adták be (hanem 115 Fidesz-képviselő, köztük Orbán Viktor)

Bóka János Európa-ügyi miniszter azt válaszolta Brüsszelben a cinikusan átláthatóságinak nevezett nagytakarítási törvénytervezet visszavonását kérő Európai Bizottságnak, hogy a kormány azt nem tudja visszavonni, mert nem ők adták be, hanem az egyéni képviselői indítványra kerül a Parlament elé - írja a HVG.

A Fidesz régóta él azzal a trükkel, hogy a kormány javaslatait formailag egyéni képviselői indítványként adják be. Ebben az esetben a külföldi támogatásokat szuverenitásvédelmi alapon betiltó, a listára felkerülő szervezetek tevékenységét ellehetetleníteni próbáló javaslatot Halász János nyújtotta be. Azóta a közel teljes Fidesz-KDNP frakció csatlakozott már hozzá: további képviselők is a nevükre vették a tervezetet, jelen pillanatban így már 115 kormánypárti képviselő áll mögötte - az egyiküket úgy hívják, Orbán Viktor.

Bóka ennek ellenére azt állítja, hogy az Orbán-kormánynak ebben nincs mozgástere - a védekezés ahhoz hasonló, mint amikor hónapokon keresztül játszották el, hogy a Fidesz-frakció sajnos hajlíthatatlan, nem tudják meggyőzni őket arról, hogy szavazzák meg végre a svéd NATO-csatlakozást.

Az Európai Bizottság már a törvény elfogadása előtt felszólította Magyarországot, hogy vonja vissza a nagytakarítási törvényt, mert az „súlyosan sértené az EU alapelveit és jogrendjét”.

„Amennyiben a tervezet elfogadásra kerül, nem fogunk habozni megtenni a szükséges lépéseket”

- írták levelükben a magyar kormánynak. Szerdán a tervezet a Pride-törvénnyel együtt az egyik fő téma volt Brüsszelben az Általános Ügyek Tanácsán is, ahol több tagállam is jelezte, hogy egyre frusztráltabbak és türelmetlenebbek a magyar lépések miatt, és a korábbiaknál hatékonyabb fellépést követelnek a Bizottságtól.