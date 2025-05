A sümegi önkormányzat ügyei miatt a képviselő-testület feloszlatását kezdeményezte négy képviselő

Szerdán négy önkormányzati képviselő kezdeményezte a sümegi önkormányzat képviselő-testületének feloszlatását, írja a Sümegi Szó. Dr. Szalai Mária, Oszkó Zoltán, Réfi János és Barcza Zoltán indítványukban azt írták, az önkormányzat működését súlyosan érintő korrupciós ügyekről szóló hírek jelentősen megrendítették a közélet tisztaságába vetett bizalmat, azt csak új választások megtartásával lehet visszaépíteni.

A képviselő-testület feloszlatásához 5 igen szavazat szükséges, jelenleg 4 független képviselő támogatja a javaslatot. A feloszlatásról 15 napon belül kell ülést összehívni.

A jegyző és a nemrég lemondott KDNP-s alpolgármester, Kalotay Kristóf is feljelentést tett a sümegi önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal korrupció-gyanús esetei miatt. A NAV költségvetési csalás, közokirat-hamisítás és információs rendszer megsértése miatt nyomoz, a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség pedig hivatali vesztegetés gyanújával folytat eljárást. Kovács Mihály, a helyi ellenzék erős embere szerint ebben az eljárásban a polgármester és egy bizalmas beosztottja is érintett lehet.

photo_camera Sümeg Fotó: Kiss Bence/444

A térség országgyűlési képviselője, Navracsics Tibor a Facebookon azt írta, Kalotay a helyes utat választotta, amiért lemondott – ellenben a másik lázadó KDNP-s politikussal, Gaal Gergellyel.

Ezek nem új gyökerű ügyek: a hvg.hu már 2023-ban arról írt, hogy sorozatosan marasztalja el a hatóság és a bíróság is a fideszes vezetésű Sümeget különféle, súlyos közbeszerzési szabálytalanságok miatt. Többször a felhasznált EU-s pénz egészét visszafizettették velük, de volt olyan is, hogy inkább „elengedték” a büntetést. 2020-ban mi is riportoztunk arról, hogy évek óta Sümeg szélére hordják az uniós pénzből fedezett beruházások hulladékát, és a lakóknak ebből elegük van.