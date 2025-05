Életjelek Gyurcsányról: állítólag megvan, és a második krimijét írja a saját lakásában

A nyilvánosságtól, magyar közélettől és saját eddigi munkásságától válófélben lévő felesége bejelentésével távozó Gyurcsány Ferenc él, megvan, és dolgozik a könyvén, a másodikon a tavaly megjelent Kereszt halála után - árulta el Sebián-Petrovszky László DK-s frakcióvezető kedd este a Partizánban. Ő úgy tudja, ez is egy krimi lesz.

Ez az első (minimál)infó azóta, hogy május 8-án Dobrev Klára bejelentette, hogy a Gyurcsány-korszaknak minden tekintetben vége: férje lemond a pártvezetésről, az országgyűlési képviselői mandátumáról, visszavonul a közélettől, a választásokon nem indul - ja, és el is válnak.

„Gyurcsány Ferenc ott van a saját lakásában, második könyvét írja. Folytatja a fikciós vonalat”

- mondta most Gulyás Márton kérdésére a Partizánban Sebián-Petrovszky, aki azt állította, hogy szerinte már választ adtak minden, Gyurcsány visszavonulásával kapcsolatos kérdésre, az más kérdés, hogy ezt sokan nem akarják elhinni. A DK frakcióvezetője megismételte azt a hivatalos pártálláspontot, hogy a visszavobnulásáról maga Gyurcsány döntött, méghozzá „a nagyon felerősödő gyurcsányozás miatt” - amíg a DK sokkal nagyobb volt, ezzel szerinte nem kellett foglalkozniuk.

photo_camera Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Hogy miért nem volt képes ezt ő maga elmondani, miért a felesége jelentette be a váláshírrel együtt? „Ezt nem tudom megmondani” - valloltta be Sebián-Petrovszky. Arra a Magyari Péter cikkében is megírt magyarázatra, hogy Gyurcsányt valójában Dobrev Klára és az anyósa, Apró Piroska léptette le, a DK-s képviselő összeesküvés-elméletnek nevezte, aminek semmilyen alapja nincs.