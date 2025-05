A Honvédelmi Minisztérium hivatalos Facebook-oldalán egy nyugdíjas alezredes állítólagos függőségeiről írnak, csak mert kifejezte a politikai véleményét

Védelmi minisztériumok szerte a világban tartanak fent közösségi oldalakon hivatalos csatornákat. Nincs ez másképp a magyar Honvédelmi Minisztérium esetében sem. Ám ha valaki különösebb magyar belpolitikai ismeret nélkül tévedne ma a HM Facebook-oldalára, eléggé bajban lenne a legfrissebb bejegyzés értelmezésével:

A Ruszin-Szendi Romolusz köré felhúzott fekete kampány részletei mostanra túlzottan kiterjedtek ahhoz, hogy egy-két mondatban összefoglaljuk azokat, így most egy mondatra fókuszálnánk. Erre: „Most kétségbeesésében egy 14 éve leszerelt, függőségekkel küzdő nyugdíjasba kapaszkodik.”

Miről van szó?

Két napja Balázsi Zoltán, egy leszerelt, nyugdíjas alezredes közzétett egy posztot, amelyben Ruszin-Szendivel kapcsolatos tapasztalatairól írt. Többek között azt írta, bár kétségtelenül elfogult az egykori vezérkari főnökkel kapcsolatban, „megdöbbentő az a gyomorforgató rágalomcunami, amit rázúdítottak olyan "emberek", akik a bokájáig sem érnek fel Ruszin- Szendi Romulusz tábornok Úrnak.”

A poszt végén még keményebben fogalmaz: Tetszik, nem tetszik, az állomány döntő többsége- velem együtt- a Tábornok Úr mellett áll, és nem fogunk habozni a védelmére kelni, mert hosszú évek, évtizedek bajtársi kapcsolatát nem tudják a Habony Művekből semmissé tenni!

Balázsi bejegyzését maga Ruszin-Szendi Romolusz is megosztotta (anélkül, hogy az alezredes nevét nyilvánossá tette volna), és Magyar Péter is így tett. A különböző tiszás fórumokon is virálisan terjedt a bejegyzés a két katona régi képével illusztrálva. Erre reagált tehát a fenti bejegyzésével a Honvédelmi Minisztérium hivatalos Facebook-oldala, méghozzá úgy, hogy Balázsi vélt függőségével támadják az egykori katonát.

Balázsi reagált is:

Azt írja, semmiféle függősége nincs. Hozzáteszi: „A HM-nek és a kormányzatnak azt ajánlom, hogy értékeljék fölül a Harcosok Klubja tagjainak toborzási elveit, mert micsoda dolog az, hogy egy 14 éve nyugdíjba vonult, függőségekkel küzdő alezredes egy posztja nagyobbat fut a neten,mint két szakasznyi krumplihuszár egyheti görcsölése összesen.”