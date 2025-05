Donald Trump visszavonja a kínai diákok vízumát

Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be, hogy „agresszív módon” visszavonják az Egyesült Államokban tanuló kínai diákok vízumát, de ugyanígy járnak el azokkal is, akik „kapcsolatban állnak a Kínai Kommunista Párttal, vagy kritikus területeken tanulnak”. Hozzátette, hogy a jövőbeli vízumkérelmezők ellenőrzésének fokozása érdekében a vízumigénylés során alkalmazott kritériumokat is felülvizsgálják.

A becslések szerint tavaly körülbelül 280 ezer kínai diák tanult az Egyesült Államokban.

Peking egyelőre nem reagált a Trump-adminisztráció lépésére. Szerdán reagált viszont Marco Rubio hétfői bejelentésére, amely szerint az amerikai nagykövetségeknek törölni kell a diákvízum-igénylése időpontjait. „Felszólítjuk az amerikai felet, hogy komolyan védje a nemzetközi diákok, köztük a kínai diákok jogait és érdekeit”. (BBC)