Nem csoda, hogy Tiborczék feladták hotelként a turai kastélyt, ötödével zuhant a bevétel tavaly

Tiborcz Istvánék tavaly ősszel úgy döntöttek, hogy nem üzemeltetik tovább hotelként a turai kastélyt, és megváltoztatják az üzleti modellt. Mivel szerintük megnövekedett az igény a privát bérlések és egyedi rendezvények iránt, ezért csoportos szálláshely-szolgáltatásra és rendezvények kiszolgálására állnak át. Ennek oka pedig az, hogy hotelként folyamatosan veszteséges volt a tevékenység, az anyacégnek pedig folyamatosan pénzt kellett betolnia a társaságba.

photo_camera A turai Botaniq kastélyszálló teljes pompájában Fotó: BOTANIQ Turai Kastély/Instagram

A TRA Real Estates Kft. most leadott éves beszámolót megnézve is megalapozottnak tűnik ez a lépés, hiszen tavaly a korábbihoz képest ötödével zuhant be az árbevétel, 592 milliót számoltak el az előző évi 761,5 millió forint után. A tavalyi bevétel egyébként kevesebb mint a fele a legjobb évben elkönyvelt 1,22 milliárd forintnak, és az sem volt régen, ennyi pénzhez 2021-ben jutottak. Komikus, hogy ez volt az az év, aminek majdnem az egész első félévét még masszívan meghatározták a koronavírus-járvány okozta nehézségek.

Az árbevétel mellett az egyéb bevételek is visszaestek, 1,06 milliárd után 963 milliót számoltak el, ám hogy milyen jogcímen kaptak pénzt, arra a kiegészítő melléklet egyáltalán nem tér ki.

A költségek is alacsonyabb szinten alakultak az előző évihez képest, ám ez sem segített a cég helyzetén, sőt. Az előző évi 12,4 milliós veszteség után 94,6 milliós mínuszt kellett elkönyvelniük.

Ugyan nem ez a legnagyobb veszteség a cég történetében, a tendencia egyértelmű: minden évben veszteségesen működött, 2021-től kezdve pedig évről évre egyre kevesebb bevételhez jutottak. Ez az alábbi ábrán tökéletesen látszik. A cég működése alatt összesen 1,4 milliárd forint veszteséget termelt a turai kastély hotelként.

Említésre méltó még hogy 8,5 milliárd forintról tavaly 9,3 milliárdra nőtt a cég tartozása, aminek zöme hosszú lejáratú kötelezettségként van számon tartva. Az anyacég, vagyis a BDPST Zrt. felé