Több mint hatmilliós bírságot kapott a TV2 a Hunyadi-sorozat első része miatt

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa összesen több mint hatmillió forintos bírságot szabott ki a TV2-re a Hunyadi című sorozat miatt, mert „megsértette a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi előírásokat” – írta közleményében a médiahatóság.

A Hunyadi-sorozat első részét a TV2 a III. korhatári kategóriába (12 éven aluliak számára nem ajánlott) sorolta, pedig a IV. kategóriába (16 éven aluliaknak nem ajánlott) tartozóként kellett volna jelölni, és a csatornán csak 21 óra után lehetett volna műsorra tűzni. Ezért 4,5 millió forintos bírságot kaptak. Azért pedig, hogy a TV2 Play nevű streamingfelületen is tévesen sorolták be a tartalmat, 1,7 millió forintos büntetést kaptak. A bírságok megfizetése mellett közleményt is ki kell adniuk a jogsértésről.

A 15,2 milliárd állami pénzzel megtolt sorozatban sok a szexjelenet, a csatorna végül csinált egy olyan verziót is, amiben ezek nincsenek benne.