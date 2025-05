5,8 milliárdból gazdálkodott tavaly a Megafon, de ez sem volt elég, brutális veszteség lett a vége

Rekord éve volt a közösségi médiát kormánypropagandával teleharsogó Megafon Digitális Inkubátor Központ Nonprofit Kft.-nek tavaly. Soha ennyi pénz még nem állt rendelkezésükre a működésükre, vagyis a propaganda terjesztésére, viszont hiába nőtt 26 százalékkal az egyéb bevételük, még ez sem volt elég. Soha nem látott mértékű veszteséget termeltek tavaly.

photo_camera Megafon és Rákay Philip Fotó: Németh Dániel/444

Az egyéb bevétel használata nem véletlen, hiszen ők semmilyen kereskedelmi, tanácsadói, üzleti tevékenységet nem végeznek, így értékesítésből származó nettó árbevételük nincsen. Működésüket a kapott támogatásokból fedezik. Tavaly 5,8 milliárd forintból gazdálkodhattak az előző évi 4,6 milliárd forint után.

Egészen különös egyébként, hogy miközben a szervezet „főnökei”, vagyis Rogán Antal, Orbán Viktor és úgy összességében a magyar kormány az átláthatóságinak nevezett nagytakarítási törvénnyel próbálja épp ellehetetleníteni a közvélemény még megmaradt független részét, a propagandát harsogó Megafon olyan beszámolót adott le, ami nehezen lehetne ennél kevésbé informatív. Vagyis átlátható.

Egy szó nincs arról, honnan jöttek a bevételeik, ahogy arról sem tesznek említést, hogy milyen kiadásaik merültek fel év során. A beszámoló kötelező elemét képező kiegészítő melléklet 8 oldalából 5 a szabály szerint kötelező szöveges általános tájékoztatást és a számviteli politika leírását tartalmazza. A maradék 3 oldalból kettőn a mérleget és az eredménybeszámolót táblázatos formában szerepeltetik, az utolsó egy oldalon pedig „ismertetik” a részleteket. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy felsorolják, mi nem volt a tárgyévben, például céltartalék, mérlegen kívüli tételek, vagy kapcsolt vállalkozással szembeni tartozás, követelés.

Szóval néhány évvel ezelőtt még elárulták, hogy az egyéb bevétel nem más, mint kapott támogatás, ezért feltételezhetjük ma is, hogy az az 5,8 milliárd forintos egyéb bevétel sem lehet más.

Ezzel szemben viszont a kiadások is igencsak megugrottak. Anyagjellegűként 2,7 milliárd után tavaly ennek majdnem a dupláját, 5,1 milliárd forintot költöttek el, hogy mire, az nem derül ki. Az biztos, hogy az önkormányzati az európai parlamenti választások önmagában is megdobhatták a facebookos hirdetési költéseket, de emellett a Novák Katalin és Varga Judit lemondása a kegyelmi botrány után, majd Magyar Péter felbukkanása is olyan esemény volt, amelyre plusz energiákat kellett fordítani a propagandistáknak. A lemondás után például csak hat nap alatt 45 milliót költöttek Facebook-hirdetésekre, egy hónap alatt pedig képesek voltak 348 darab hirdetésre majd' 200 millió forintot elkölteni.

Sokkal többe kerültek a megafonos influenszerek is a cégnek, 876 millió forint után tavaly már 1,33 milliárdot számoltak el személyi jellegű ráfordításként. Ennek oka részben a stáb bővítése is lehetett, hiszen 39 helyett átlagosan 45 alkalmazottja volt a cégnek tavaly. Emelhették ugyanakkor a fizetéseket is. Bár a bérköltséget nem tüntették fel a beszámolóban, az jellemzően a költségcsoport minimum 80 százaléka körül szokott alakulni. Ezzel az óvatos becsléssel számolva átlagosan legalább havi bruttó 1,9 millió forintért végezhetik dolgukat a megafonosok. 2023-ban ugyanezzel a módszerrel még csak 1,4 milliós átlagot kaptunk.

Mindezek eredményeként a kft. történetének legnagyobb veszteségével zárta 2024-et, 759,9 millió forint volt a mínusz év végén az előző évi 778 milliós nyereség után. És mindezek ellenére még mindig van kicsivel több mint 1 milliárd forintjuk a kft. bankszámláján.