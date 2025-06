Orosz nukleáris bombázókat támadott Szibériában az ukrán hadsereg

Ukrajna vasárnap támadást indított az orosz nukleáris bombázók ellen, amelyek egy szibériai katonai bázison voltak – közölte a Reuters, oroszpárti bloggerek beszámolója alapján.

Ez volt az első ilyen támadás a frontvonalaktól több mint 4300 km-re. A Telegramra feltöltött képek és videók – amelyek hitelességét a Reuters nem tudta ellenőrizni – azt mutatták, hogy a Belaja légibázison lángokban állnak az orosz stratégiai bombázók. Ezek képesek nukleáris bombákat eljuttatni távoli célpontokra.

photo_camera Ez állítólag a támadásról készült Fotó: SBU/Kyiv Independent

Egy ukrán hírszerző a Reutersnek azt mondta, az SBU nagyszabású dróncsapást hajtott végre több mint 40 orosz katonai repülőgép ellen. A névtelenül nyilatkozó forrás szerint a megtámadott gépek között voltak Tu-95 és Tu-22 stratégiai bombázók is, amelyeket Oroszország használ hosszú távú rakéták kilövésére Ukrajna felé.

Irkutszk kormányzója, Igor Kobzev is elmondta, hogy dróncsapás ért egy katonai egységet Srendy falu közelében (ami a légibázishoz közel esik), de a stratégiai légierőt nem említette. Ő is elismerte, hogy Szibéria ezen részén most volt az első támadás. Nem tudni, hány drónt lőttek ki az ukránok, de a kormányzó szerint teherautóról indították a támadást.