Díjazta a közmédia a Magashegyi Undergroundot, ami aztán a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnak ajánlotta fel pénzjutalmát

Kiosztotta a Petőfi Zenei Díjakat az MTVA, a Telex beszámolója szerint a következőket jutalmazták:

Tóth Vera lett az év női előadója,

Ákos pedig az év férfi előadója.

Az év dala a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmből lett az El kell, hogy engedj című Demjén-feldolgozás

Az év zenekara a Magashegyi Underground lett, aminek tagja a kormányközeli Századvég korábbi vezérigazgatója, jelenleg kuratóriumi elnöke, Fűrész Gábor.

Az év koncertjét az MTVA szerint az Ismerős Arcok adta Torockón a Nemzeti összetartozás napján.

Az év zenei eseménye pedig a Mándoki-koncert volt a Bazilika előtt.

Többen is valakinek ajánlották a díjukat, az Ismerős Arcok a tavaly elhunyt Tompos Kátya „emlékének” ajánlott a díjat, Mándoki László pedig a jutalma dupláját ajánlotta fel Székelyföld megsegítésére. Ezekről az MTI is beszámolt, arról viszont már nem, hogy a Magashegyi Underground amellett, hogy szintén a háromszéki árvíz károsultaknak ajánlotta fel pénzjutalmát, felajánlotta azt a Hintalovon Gyermekjogi Alapítványnak is, amit „politikai nyomásgyakorló szervezet”-nek minősítettek, és aminek a működését épp nagy erőkkel próbálják ellehetetleníteni.