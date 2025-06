Háborús bombák miatt ki kellett üríteni Köln komplett belvárosát

Reggel 8 óta tart a kiürítése egy ezer méter sugarú körben Köln belvárosának, miután egy építkezés során három amerikai gyártmányú második világháborús bombát találtak a földben.

A hatóságok végigellenőrizték az összes lakást, hogy biztosan ne maradjon az evakuációs zónában senki, és lényegében kiürítették a teljes kölni belvárost.

58 hotel, egy kórház, több iskola, és idősotthon is érintett, valamint a városházát is szinte teljesen ki kellett üríteni. Az RTL székháza a körön belülre esik, úgyhogy azt is el kellett hagynia minden dolgozónak, egy műsort félbe is szakítottak emiatt.

A kölni Zoobrücke Fotó: THOMAS BANNEYER/dpa Picture-Alliance via AFP

Köln híres dómja pont a zónán kívül van, ahogyan a főpályaudvar is, de három hidat le kellett zárni, úgyhogy komoly zavarok vannak a közlekedésben. A város belvárosa az egyik legsűrűbben lakott egész Európában.

A bombák hatástalanítását valószínűleg az éjjel tudják megkezdeni.

Kölnt a második világháborúban nagyon intenzíven bombázták a szövetségesek, a fekete-fehér képek a magányosan álló dómról, körülötte a földdel egyenlővé tett várossal a háborús pusztítás szimbólumaivá váltak. (ORF)