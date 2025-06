Nem biztos a fideszes képviselő indulása, úgyhogy összehívta a befolyása alatt lévő polgármestereket propagandavideókat gyártani a pártnak

Nagyon igyekszik a Fidesz az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló nemzeti konzultációját belenyomni minden választópolgár arcába, az elmúlt napokban már helyi vezetők is szavazásra buzdítottak a saját Facebook-oldalukon. Különösen emlékezetes Sándor Józsefnek, a Nógrád megyei Vizslás polgármesterének formabontó videója.

A 24.hu most azt írja Szabolcs-Szatmár-Bereg 6-os számú választókerület polgármesterinek közösségi oldalain is feltűntek az új videók, egészen pontosan 11 polgármester szállt be a kampányba a 33-ból.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A videókról pedig lerí, hogy központi szervezéssel, vélhetően ugyanazon a helyszínen, és nagyjából ugyanazzal az előre megírt szöveggel készültek. Mindenki a körzet településeinek neveit narancssárga betűkkel felsoroló molinó előtt mondta fel a szövegét, az elkészült felvételt pedig ugyanúgy feliratozták.

A körzet országgyűlési képviselője Simon Miklós, aki a 24.hu szerint egyelőre nem kapta meg a Fidesz-vezetéstől a zöld utat a 2026-os újraindulásra, emiatt igyekszik mutatni, hogy kiveszi a részét az aktuális kampányból. A portál forrásai szerint Simon annyira teper, hogy összehívta a befolyása alatt álló települési vezetőket, hogy megcsinálják a nemzeti konzultációs videókat.

Azt írják, közülük többen egyébként a május végi budapesti Harcosok Klubján is részt vettek Simon csapatában.