Orbán Ráhel: „Szerintem egymásnak bemutatni sehogy sem cool”

Fekete alapon fehér betűkkel:

„Szerintem egymásnak bemutatni sehogy sem cool. Természetes, ha dolgokról másképp gondolkodunk. Lehet békésen is egyet nem érteni!”

Orbán Ráhel nyilvános Instagram-oldalán jelent meg ez a szöveg, még június 3-án este. Még a figyelmes újságolvasó is kapkodhatja most a fejét. Mi történhetett, hogy már a miniszterelnök lányának kell nyugalomra intenie az érintetteket, talán egy országot?

A megfejtés a 24.hu szerint a következő. Molnár Áron színész beszólt Vasvári Viviennek, aki egy valóságshow-szereplő, vagy az volt, mert utóbbi egy videóban kampányolt a kormány ukrajnás nemzeti konzultációja mellett.

Molnár Áron erre készített egy amolyan ironikus videót, amelyben mintegy görbe tükröt tart Vasvári Vivien elé, aki ugye ezt a kormányzati kampányt nyomta. Hát ez már így önmagában egy hétre is sok, de jött egy válaszvideó Molnár Áron válaszvideójára, Vasvári férjétől, amire azóta Molnár már válaszolt is, viszont ez most nem is fontos.

A lényeg, hogy Molnár még az első válaszvideóban, az ironikus videóban, bemutatott az ujjával a kamerának. Vasvári és Orbán pedig Orbán Instagramja alapján régi ismerősök, barátok. Azt hiszem ezzel a kirakós utolsó darabját is megtaláltuk...

(Azóta megérkezett Molnár Áron válaszvideója is, itt lehet megnézni).