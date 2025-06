Átfogó orosz légitámadás volt éjszaka Ukrajnában, Kijevet is lőtték

Csütörtökről péntekre virradó éjszaka Oroszország egy nagyszabású légicsapásban drónokat és ballisztikus rakétákat lőtt ki Ukrajna számos célpontjára. A főváros lakóövezeteit is eltalálták, és legalább három ember megsebesült, írja a CNN. A zömében civil célpontok ellen irányult orosz támadás néhány nappal azután történt, hogy Ukrajna merész dróntámadást hajtott végre az orosz bombázóflotta ellen, mélyen a front mögött.

Kijev-szerte épületekben hulló törmelékek és dróntámadások okozta tüzekről számoltak be, a CNN egy Kijevben lévő producere legalább két robbanásról számolt be. Az ukránok azzal vádolják Oroszországot, hogy lakóövezeteket vett célba a dróntámadással, Kijev Szolomjanszkij kerületében egy toronyház is megrongálódott.

Fotó: OLEKSANDR MAGULA/AFP

Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szintén beszámolt a Holoszivszkij és Darnyickij kerületekben tomboló tüzekről, és elmondta, hogy három ember megsebesült. „A főváros elleni támadás folytatódik. Maradjanak óvóhelyeken!” – fogalmazott a polgármester.

Ukrajna nemcsak az orosz légierőt vette célba az elmúlt napokban. Kedden 1100 kilogramm víz alatt elhelyezett robbanóanyaggal támadást indított a Kercsi-híd ellen is, amely az egyetlen közvetlen összeköttetés Oroszország és az oroszok által annektált Krím-félsziget között.

Az orosz légierő elleni ukrán támadás váratlanul érte Moszkvát, és hatalmas megtorlásra szólító felhívásokat váltott ki a nacionalista, Kreml-párti oroszok véleményformálók körében. Putyin szerdai telefonbeszélgetésében azt mondta Donald Trumpnak, hogy Oroszország válaszolni fog ezekre a támadásokra.

Trump hívásról szóló beszámolója nem utalt arra, hogy felszólította volna az orosz elnököt, hogy mérsékelje válaszát, vagy nyomást gyakorolt volna Putyinra, hogy vessen véget az ukrajnai inváziónak. Csütörtökön Trump a háborút gyerekek közötti verekedéshez hasonlította, amikor az Ovális Irodában ezt mondta: „Néha jobb, ha hagyod őket egy ideig harcolni, aztán szétválasztod őket” – idézi a CNN.