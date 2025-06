Lovagi címet kaphat David Beckham

Arról ír a BBC és más angol lapok is, hogy III. Károly hivatalosan júniusban megünnepelt születésnapja alkalmából lovagi címet kap az 50 éves angol futballkapitály. A BBC Sport szerint a pályafutatása mellett a brit társadalomhoz való hozzáállása is okot ad a kitüntetésre. Beckhamet 2003-ban egyébként már a Brit Birodalom Rendjének tiszti fokozatával is kitüntették.

A focista neve már többször is felmerült a lovagi címre esélyesek között, ám mindig lemaradt végül a listáról. A király kitüntetettjeit évente kétszer, júniusban, a király hivatalos születésnapi ünneplése, illetve újév előtt szokták nyilvánosságra hozni. A mostani listát jövő hétvégén hozzák nyilvánosságra.

Fotó: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

2017-ben több brit lap is cikkezett azokról az e-mailekről, amelyekben Beckham állítólag bírálta a kitüntetési rendszert és a kitüntetési bizottságot is. Akkor a focista szóvivője azt mondta, feltörték és meghamisították az e-maileket, amelyek egyébként is privát jellegűek voltak.

Beckham 2024-ben egyébként a King's Foundation nagykövete lett, támogatva Károly király oktatási programját és erőfeszítéseit, hogy a fiatalok jobban megértsék a természetet. Emellett a másodosztályú Salford City résztulajdonosa, valamint az amerikai az Inter Miami elnöke és társtulajdonosa. Segített létrehozni az Inter Miami CF Alapítványt is, amely a hátrányos helyzetű közösségek felemelkedésért dolgozik.

A lovagi címmel kapcsolatban a kormányszóvivő azt mondta, találgatásokat nem kommeltálnak, Beckham képviselői pedig nem akartak nyilatkozni.