A putyinizálódás ellen tüntetnek a Kossuth téren

Nem hagyjuk abba skandálással fogadja a tömeg - ez Hadházy keddi tüntetéseinek a jelszava is.

Hadházyt nagyon lelkesen fogadták, a megelőlegezett bizalmat nála a hosszú, nem igazán tüzes beszédei szokták lelohasztani. Ezzel ő is tisztában lehet, mert jelezte, hogy papírról beszél majd, hogy ne legyen túl hosszú.

Felidézi, hogy március 18-án 1-2 ezren voltak a tüntetésen, örül, hogy nem hagyták abba, és mára ilyen sokan megértették az ellenállás fontosságát. Tudja, hogy fárasztó a sok beszéd, de ezzel kitartást és elszántságot mutatnak. Szerinte ez a legfontosabb, amit megmutatnak a tüntetéseken.

Szerinte örülni kell annak, hogy itt van egy sor ismert és elismert ember, akik eddig nem beszéltek politikai rendezvényen, de most érzik, hogy nem maradhatnak csendben. Szerinte a kormány számára ez lehet a legismertebb fejlemény, hogy hány ismert ember szólalt meg hétről-hétre.

Szerinte ha csak némán állnának itt, akkor is megijesztenék a hatalmat. Hiába mondták sokan, hogy nem érdemes tüntetni, mert úgyis elhal, a mostani tüntetésen is látszik, hogy az ellenállás lángja nem aludt ki, 3 hónapja nem hagyják abba. Hadházy szerint a tiltakozás hatására remegett meg a mocskos hatalom keze. A pisztolyt nem sütötték el, de ott van az asztalon. Követelik a tervezet visszavonását, és a gyülekezési törvény technofasiszta módosításának a visszavonását is. "Szabadságot és demokráciát akarunk, de csak akkor lesz, ha a konkrét követeléseknél nem hátrálunk meg, és nem hagyjuk abba, míg nem valósultak meg a követelések." Hadházy szerint ma nem vonulnak sehova, de igaza van azoknak, akik szerint több kell egy egyszerű tüntetésnél. Mivel ez nem demokrácia, szükség lehet polgári engedetlenségre is. Meg kell zavarni a dolgok rendes menetét. Szükség van közlekedést megzavaró tüntetésekre, sztrájkokra, a szabadságunkért is. Ezt csak akkor lehet, ha sokan vesznek benne részt. Hadházy szerint nem igaz, hogy a magyarok ne tennének a szabadságot, csak nem hisznek az erejükben. Ez az egyik feladat: érezni kell az erőt, aztán folytatni kell, amíg el nem érik az eredményt. Jövő keddre ismét meghirdette a tüntetését a Ferenciek terére, és arról beszélt, ha elegen vannak, a rendőrök zárják le a hídra vezető hidat. Ezzel zárta beszédét.