Jeszenszky Géza rosszul lett, mentők vitték a Honvédkórházba

Jeszenszky Géza rosszul lett a hétfő délután online tartott előadása után, mentővel kellett a Honvédkórházba vinni, írta meg a Magyar Hang. Az egykori külügyminiszter felesége szerint férje az idegsebészeti osztályon fekszik, MRI- és CT-felvételt készítenek róla.

A korábbi külügyminiszterre a hónap elején kalapáccsal támadtak rá a kapuja előtt, amikor a feleségével hazafelé tartott. A később elfogott támadót egy pincér segítségével sikerült megfutamítani, de a 83 éves történész-politikus a fejére kapott ütéstől életveszélyes koponyasérülést szenvedett.

A lap szerint a nemrég végzett műtét helyén léptek fel komplikációk. A kórházban azt mondták, hogy a támadó által használt kalapácson lévő kosz fertőzhette meg Jeszenszkyt. A volt külügyminiszter erős antibiotikum-kúrát kap infúzión, legjobb esetben is hetekig bent kell maradnia.

Jeszenszky Géza Fotó: 444

Jeszenszky Géza sérülése ellenére hétfőn még előadást tartott világpolitikai kérdésekben. Akkor azt mondta, a napokban több ezren keresték meg, hogy kifejezzék aggodalmukat, és jobbulást kívánjanak. „Nem gondoltam, hogy életveszélyben vagyok, a mentőknek is jeleztem, hogy inkább felmennék, hogy lemossam a vért, de mondták, hogy erről szó sem lehet. A CT megállapította, hogy súlyos koponyasérülésem van. Nem szerettem volna kórházban maradni, mert a héten be kell fejeznem egy könyvismertetést és egy politikai esszét. Ezért is haragszom a merénylőre, mert ezekben is akadályozott” – mondta akkor.

Bár az elfogott és emberölési kísérlettel gyanúsított elkövető motivációjáról egyelőre nincs információ, Jeszenszky Géza szerint maga a támadás is azt jelzi, hogy „az erre hajlamos, zavart elméjű embereket a verbális erőszak arra biztathat, hogy ha valamilyen vélt sérelmük van, erővel vegyenek elégtételt”. Hozzátette, hogy a külügyminisztersége alatt született, 1993-as magyar–ukrán alapszerződés miatt még mindig rengeteg kritikát kap, sokan azt hiszik, hogy Magyarország akkor mondott le Kárpátaljáról.

A két héttel ezelőtti támadás után Jeszenszky fia, Zsolt arról írt, hogy az apja „évek óta a sátánt szolgálja”, amire a megsérült apa csak annyit reagált, hogy elsősorban a fiát sajnálja, aki szerinte egyfajta „betegségben szenved”, politikai és vallási fanatizmus áldozata.