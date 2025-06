„Én csak egyet hiszek el Magyar Péternek: nem Putyin karjaiba vinné vissza hazánkat. És nekem most elég, hogy ebben egyetértünk” – írja a Hvg.hu-n megjelent publicisztikájában Bojár Gábor. A Graphisoft CAD-szoftverfejlesztő cég és a budapesti Aquincum Institute of Technology magánegyetem alapítójáról közismert, hogy anyagilag is támogatja a Tisza Pártot.

Bojár, aki a tavalyi európai parlamenti választások előtt arról közölt véleménycikket, hogy Magyar Pétert nem kell szeretni, elég drukkolni neki, most azért írt újabb szöveget, mert mint megjegyzi, sorozatban kapja liberális barátaitól az idézeteket „Magyar Péter számunkra elfogadhatatlan megnyilvánulásairól”. Ezek közül külön is kiemelte, hogy a Tisza elnöke a Trianon-évforduló alkalmából a „megrögzött hungarista antiszemita” Padányi Viktorról idézett videóüzenetében.

Az üzletember megjegyzi: „Az adott esettől teljesen függetlenül én is osztom elvbarátaim fő aggodalmát, miszerint MP személyiségéből nem az következik, hogy esetleges választási győzelme után önként feladná a megszerzett szinte korlátlan hatalmat.”

Magyar Péter 2025. március 15-én Fotó: Németh Dániel/444

Bojár szerint semmi garancia nincs arra, hogy Magyar Péter partner lenne a liberális demokrácia helyreállításában, a hatalom megosztásában, a függetlennek szánt intézmények – a sajtó, a közmédia, az ügyészség, a bíróságok, az Alkotmánybíróság, az Állami Számvevőszék, stb. – függetlenségének megteremtésében, és mindenekelőtt egy tisztességes választási rendszer létrehozásában és egy színes, többpárti demokráciát biztosító új választás kiírásában. „Én sem merem remélni, hogy MP mindezekben partner lenne” – írja.

De hozzáteszi: „Én csak egyet hiszek el neki: nem Putyin karjaiba vinné vissza hazánkat. És ez nekem most elég.”

Bojár úgy gondolja, ez egy olyan történelmi felelősség, amely mellett az összes mégoly jogos ellenérzés és fenntartás eltörpül.

