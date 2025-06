Egy robbantásos merénylet terveit is megtalálták a grazi iskolai lövöldöző otthonában

Az osztrák rendőrség szerint „nyilvánvalóan elvetett” robbantás tervei mellett búcsúlevelet és egy nem működő csőbombát is találtak a nyomozók, amikor házkutatást végeztek a keddi grazi középiskolai merénylő otthonában. A lőfegyveres támadással tíz ember halálát okozó, majd öngyilkosságot elkövető 21 éves tettesről azt már korábban tudni lehetett, hogy Graz közelében él, és korábban ő is a gimnázium diákja volt, de nem fejezte be tanulmányait.

Fotó: ERWIN SCHERIAU/AFP

A házkutatás során egy búcsúlevelet is találtak analóg és digitális formában – jelentette be Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági igazgatója. A tettes ebben elbúcsúzott a szüleitől. „A búcsúlevélből azonban nem lehet indítékra következtetni, ez további vizsgálatok tárgya” – közölte Ruf.

A fiatal férfi két engedéllyel birtokolt lőfegyverrel ölt meg tíz embert és sebesített meg sokakat egykori iskolájában, mielőtt magával is végzett. A tetthelyen egy vadászpuskát és egy pisztolyt is találtak.

A lövöldözés áldozatait az iskola különböző emeletein találták meg, illetve egyiküket az épület előtt. Arról egyelőre nem tudott felvilágosítással szolgálni, hogy a támadó véletlenszerűen támadt-e az emberekre, vagy célzottan őket vette célba, ezt is vizsgálják.

A legfrissebb rendőrségi tájékoztatás szerint a helyszínen 14 és 17 között fiatalok vesztették életüket, hét lány és három fiú, egy lengyel fiú kivételével mindannyian osztrákok. Egy súlyosan sebesült tanárnő a kórházban halt meg.

Tizenegy sebesültet továbbra is a grazi klinikán ápolnak, ők 15 és 26 év közöttiek. Szerdai információk szerint valamennyien stabil állapotban vannak. A sebesültek közül nyolcan osztrákok, ketten románok, egy pedig iráni állampolgár.

A keddi tragédiára, Ausztria második világháború utáni történelmének legsúlyosabb támadásának áldozataira szerdán az egész országban egyperces néma tiszteletadással emlékeztek, írja az MTI. Emellett háromnapos gyászt is elrendeltek.