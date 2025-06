Orbán: A Pride azért van betiltva, mert nem véleménynyilvánító demonstráció, hanem parádé

Orbán Viktor kedden a Parlamenti Szalon „Véghajrában a Voks2025” című rendezvényén tartott beszédet. A szöveget kiküldték a Harcosok Klubja csoportcsetbe is.

Miután az elmúlt hetekben a Fidesz politikusai összevissza kommunikáltak a Pride betiltásával kapcsolatban, Orbán új magyarázattal állt elő. Azt mondta, a Pride azért van betiltva, mert nem véleménynyilvánító demonstráció, hanem parádé.

„Magyarországon nincsen betiltva az, hogy a megszokottól eltérő szexuális szokású emberek összejöjjenek, és közös véleményüknek adjanak hangot. Ezt senki sem tilthatja meg. Ha valaki össze akar jönni a magafajtákkal egy nyilvános rendezvényen, és ki akar állni a jogai mellett, bátran megteheti. De a Pride nem egy véleménynyilvánítás szabadságát demonstráló összejövetel, hanem ahogy a nevében is benne van: az egy parádé, az egy Pride parádé. Az demonstratív megszégyenítése mindannak, amit mi gondolunk az életről és demonstratív fenyegetése a saját gyerekeinknek. Semmi köze a szabadsághoz! Ez egy parádé, ami nem történhet meg Magyarországon. Gyülekezni lehet, összejönni lehet, de parádézni, lábbal tiporni a gyermekek védelméhez való magyarországi jogokat, jogszabályokat nem lehet.”

Fotó: FREDERIC MOREAU/Hans Lucas via AFP

A belpolitikai helyzettel kapcsolatban azt mondta, hogy Magyarországon 57-43 százalék a jobboldaliak és a baloldaliak aránya. Ez a kiindulópont, ahonnan a politikai verseny indul.

„Mi lett ebből legutóbb? Mert ez csak egy alaphelyzet, utána csata jön, kampányok, vívás, hibák, sikerek, sok minden jön, kormányzás, ezek csak az alapszámok. A legutóbb úgy végeztünk, hogy náluk a 43-ból lett 36. És nálunk az 57-ből lett 52. A határon túliakat most nem számolom, de ez volt az eredmény. Ezért egész egyszerűen humbug az összes olyan fölmérés, ami arról szól, hogy ők vezetnek.”

A belpolitikai blokkban arról is beszélt, hogy a Fidesz két innovációt fejlesztett ki az elmúlt két évben. Az egyik a Harcosok Klubja, a másik pedig a lázárinfó.

„Még újabb és újabb innovációkra lesz szükségünk, őszre a zajkeltésben is be fogjuk őket érni. Most van 20 ezer harcosunk, aztán lesz 40, aztán pedig lesz 100 ezer, és be fogjuk őket érni. És az egyszerű igazság ki fog derülni, hogy budai úri gyerekek akarják kioktatni a magunkfajta felcsútiakat a valóságos életből. Ennyi. Az összes többi duma, kedves Barátaim! Ott gyűlölet van, itt bajtársiasság. Ott zsold van, itt meg hazaszeretet.”

Orbán azt is mondta, hogy szoros és nyílt kampányra számít, a választást azonban így is meg lehet nyerni. Ehhez viszont dolgozni kell.

„Ebben a megváltozott világban, technológiailag megváltozott világban a verseny szoros és nyílt most is, és az is marad. Mert az 57-43 nem billen helyre magától. Szoros és nyílt versenyre kell számítani, aminek a lényege, hogy az erősebb nyer. Az az erősebb, az lesz az erősebb, aki többet dolgozik. Ha mi dolgozunk többet, akkor mi nyerünk. Ez ilyen egyszerű. Ha nem dolgozunk többet, mint az ellenfeleink, nem nyerhetünk.”

A külpolitikai helyzettel kapcsolatban a legérdekesebb megjegyzése Donald Trumpra vonatkozott. Azt mondta, sokan Trump győzelmétől várták a megváltást. Ez azonban túlzás lett volna.

„Mert Trump elnök úr nem a megváltónk, hanem a bajtársunk, aki vívja a maga harcát. De az is nagy dolog, ha az amerikaiak már nem finanszírozzák az ellenfeleinket, és nem utálnak, nem támadnak bennünket minden adandó alkalommal.”

Végül azt is elmondta, miért harcosoknak nevezik a harcosokat. Azért, mert ez egy agresszív kifejezés, és a jelenlegi helyzetben harcosokra van szükség. Ők törik ugyanis az utat.