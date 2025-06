Orbán: A régi baloldalt legyőztük, az újat egy diszkóliberális figura vezeti

A Parlamenti Szalonban tartott előadást Orbán Viktor kedden, az állítólag több száz fideszes előtt elhangzott beszédből pedig Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója ismertetett részleteket a Harcosok Klubjában, ezeket az Index osztotta meg a közvéleménnyel.

Orbán mindenekelőtt megnyugtatta a közönséget, hogy az újságokban olvasható közvélemény-kutatások nem mondanak igazat, amikor jelentős Tisza-előnyről beszélnek: a kormánypártok sokkal erősebb pozícióban vannak, amit a miniszterelnök azzal lát bizonyítottnak, hogy a Voks 2025-ön legalább kétszer annyian vesznek részt, mint a Tisza Párt szavazásán, ami szerinte az egyetlen hiteles mérőszám a valós erőviszonyokról.

Menczer azt is elmondta, hogy Orbán szerint a mostani ellenzék mögött ugyanazok az erők állnak, mint a gyurcsányista mögött voltak:

Gyurcsányt legyőztük, de jött helyette egy másik szereplő, hiszen a demokrácia egy verseny. A régi baloldalt legyőztük, az újat egy diszkóliberális figura vezeti. Azonban akik a háttérben finanszíroznak és irányítanak, azok ugyanazok

– mondta a miniszterelnök, és konkrét példákat is hozott: „A Tisza mögött is ugyanúgy ott van Brüsszel, a Soros-hálózat, a külföldi multik, a balos oligarchák” – az utóbbiak közül megnevezte Bige Lászlót, Bojár Gábort és Bajnai Gordont. Az újdonság Orbán szerint az, hogy Ukrajna is megjelent a támogatók között.



Ahogy ezt már megszokhattuk, Orbán megint csak nem hajlandó az ellenzéki politikusokkal vitatkozni, hiszen „valójában a Tisza Párt gazdáival van dolgunk”. A Tisza Párt gazdáinak célja pedig mi más lenne, mint a háború folytatása, Ukrajna uniós felvétele, az energiaárak emelése, a multiadó megszüntetése és az LMBTQ-propaganda terjesztése.

A miniszterelnök továbbá leleplezte a Tisza saját Harcosok Klubját is, a Visszhang nevű hálózatot, mely állítása szerint „olyan, mint a komcsi idők suttogó propagandája”. Orbán végezetül arról is beszélt, hogy jelenleg 20 ezren vannak a Harcosok Klubjában, de célul tűzte ki a 40, majd 100 ezres létszámot.

