Orbán a Harcosok Klubjának adott interjúban: Béke akkor lesz, amikor győzünk

Cikkünk frissül.

Interjút adott a Harcosok Klubja tagjainak Orbán Viktor. A miniszterelnök előre jelezte a zárt csoportban, hogy este 7-kor élőben jelentkezik Menczer Tamással. Egy nem nyilvános linket küldtek ki a klubtagoknak, ott lehetett nézni.

Tízezer embert sem könnyű összegyűjteni értelmes célokra a mai világban, de ezt megcsináltuk. Hogy a 10 ezerből sikerült 20 ezret, mert mindenki tényleg hozott még egy embert, az pedig fantasztikus teljesítmény - mondta Orbán a HK-tagjaira utalva. Magát a videót ekkor kevesebb, mint ezren nézték, később is alig ment ezer fölé. Időarányosan rendben vannak, a fordulatot majd januárra kell felvenni, akkor már legalább 100 ezer digitális harcosra lesz szüksége.

„Ha akkor kezdünk hozzá egy ilyen digitális hadsereg szervezéséhez, az már késő lenne, ezért kellett sokkal korábban már májusban elkezdenünk. Ez az új jelenség, hogy az eddigi kampányokban ez nem volt. Valahogy minden egyszerűbb volt és alacsonyabb vérnyomás mellett történt. Azért 10-11 hónappal a választás előtt nem kellett készülni a választásra. Ez elég komoly kihívás egyébként nekem is, mert mégis csak kormányozni is kell, tehát ha megfeszülök se tudok 90:10 aránynál jobbat kihozni, azért a munkaóráink 90 százalékát a kormányzásra kell fordítani, 10 marad arra, hogy közben szervezzük magunkat előre gondolva a választásra. És hát ha így állunk, akkor viszont akkor lesz elegendő időnk, ha időben kezdjük meg, ezért kezdtük májusban. A cél az, hogy megvédjük mindazt, amit az elmúlt 15 évben létrehoztunk, mert az védelemre szorul, sokfajta, különfajta bajok is fenyegetik azt”.

Orbán azzal biztatta a harcosait, hogy „nem mindenki harcos, beszéljünk egyenesen. Nem vagyunk mindannyian harcos alkatok”.

Szerinte rengeteg olyan szavazójuk van, talán millió számra is, akik elmennek a választásra. „Velünk is vannak, egyet is értenek, de ha arról van szó, hogy ki kell állni és meg kell harcolni a saját véleményükért, vagy meg kell harcolni a közös céljainkért. Sőt, a velük szemben egyre ordenárébb módon viselkedőkkel szemben kell kiállni az igazságért és megharcolni a hazugság ellen, erre azért már nem olyan könnyű összeszedni 10-20-30-100 ezer embert, mert a saját közönségünknek sem ez az alapkultúrája, sokkal inkább patrióta, polgári, békés együttműködésre törekvő, az ilyen csatazajt inkább zavaró körülménynek tekintő”.

„Milyen szép lenne a világ, ha csata nélkül is győzhetne az igazság. Ilyenek vagyunk” - mondta Orbán, és azzal folytatta: „nekünk meg kell találni a mi világunkból azt a százezer embert, aki természetesen tiszteli azokat, akik nem olyanok, mint ők, mert én nagyra tartom azokat a szavazóinkat, akik egymás között velünk vannak, de nyílt vitára már nem mernek kiállni, és a mi közösségünkben őket meg kell becsülnünk, és nekik is megvan a helyük. Na de ha nem állunk ki nyílt vitákra, akkor hogy fogjuk megnyerni a küzdelmet?”

Orbán szerint „az ellenfél azt fölismerte, hogy a modern politika egyre inkább átköltözik, felköltözik az online térbe, a digitális világba, és ott más szabályok érvényesek, mint egy békés, nyugodt politikai diskurzusban mondjuk egy családi asztal, vagy éppen egy kocsmai pult mellett, ahol azért lehet szemtől szembe, egymásnak a tiszteletet is megadva, tehát bizonyos korlátokat nem áthágva lehet beszélni dolgokról akkor is, ha élesen nem értünk egyet. A digitális világ nem ilyen. Ott nem kell szembesülnöd senkivel, ott egymagad nyomod. És durva és közönséges és néha nagyon kemény. Tehát ez egy nehéz dolog, és az ellenfél ebben a térben otthonosabban mozog, mint mi. Most még, mert persze mi is jövünk. Hamarabb ment oda, otthonosabban mozog, és a trükköket is jobban kiismerte. Tehát képes arra, hogy egy olyan zajt és közhangulatot keltsen ebben a digitális térben, mintha egyébként ők lennének többen. Ami nem így van. A valóság az, hogy mi vagyunk a szervezettebbek, mi többen vagyunk, ha most lenne a választás, szerintem meg is nyernénk. Majd a voks 2025-ről, ha beszélünk, szerintem az erre egy jó bizonyíték, de ők ismerik a trükköket, és most, hogy már kiismertük mi is a digitális térnek a törvényszerűségeit, most már jobban megértjük őket is”.

A miniszterelnök úgy beszélt, mint aki rendszeresen búvárkodik a neten:

„Legutóbb fogtam én el olyan üzenetet is, ilyen discord csoportba is szervezkednek, ahol az van kiadva, hogy mindenkinek kettő kamu profilt kell létrehozni" - magyarázta."

Ezután komcsizta egy sort a tiszásokat:

„Az ő nevük visszhang, tehát az ő szervezkedésük neve az visszhang, ami egy ilyen sunyi komcsi hagyomány, komcsi suttogó, a mienk nem ilyen, mert mi nem ilyenek vagyunk. Mi nyíltak vagyunk, mi egyenesek vagyunk."

Orbán a beszélgetés során többször is visszatért arra, hogy a Tisza nem lebecsülendő ellenfél:

„De ott vannak, csinálják, és nem szabad ezt lebecsülni, mert a hangulat kialakítására, befolyásolására, politikával nem foglalkozó embereknek a meggyőzésére ez a felület, vagy ez a tér alkalmas. És nekünk ezt tudomásul kell vennünk és alkalmazkodnunk kell ehhez."

Azt is mondta, hogy az ukránellenes Voks 2025-ön dupla annyian vesznek részt, mint a Tisza korábbi aláírásgyűjtésén, ami azt mutatja, hogy erősebbek.

Orbán nyílt lapokkal játszott: