Életbe lépett a drogtörvény, elkobozhatják a dílerek vagyonát

„Új kábítószer-ellenes törvényt léptetünk életbe” – írja a Facebookon Orbán Viktor, ma lépett életbe ugyanis az április végén elfogadott új drogtörvény. A miniszterelnök hat pontot emelt ki a változások közül:

A kábítószer-kereskedők vagyona elkobozható.

Évekkel súlyosbodnak a büntetési tételek.

Büntetés-végrehajtás alatt jóvátételi munkavégzés.

Súlyosbító körülmény, ha egy bűncselekményt kábítószeres befolyásoltság alatt követnek el.

A kábítószer-kereskedők kitilthatók egyes településekről.

Aki közterületen bódult vagy öntudatlan állapotban van, azt őrizetbe veszik.

Kiemelhetett volna mást is: a törvénymódosítás hátteréről itt írtunk bővebben, korábbi villámelemzésünk pedig itt olvasható. Orbán Viktor miniszterelnök februári évértékelőjén úgy fogalmazott, hogy „az olcsó, mérgező kotyvalékok, szintetikus szerek elárasztották az országot”. Ennek folyományaként április elején Horváth László drogügyi kormánybiztos benyújtotta az új drogtörvényt, benne nagyobb súlyú törvénymódosításokkal, amik nemcsak a kereskedőket, de a fogyasztókat is jelentősen érintik, és a már amúgy is rendkívül szigorú törvényt tovább szigorítják. És miközben sorra zajlanak a razziák is, a kormány úgy csodálkozott rá a hazai droghelyzetre, mintha az valamiféle új keletű probléma lenne (és nem ígértek volna már 2020-ra is drogmentes Magyarországot). Miközben bőven nem az - ahogy arról ebben a cikkünkben írtunk.

Horváth László drogügyi kormánybiztos pedig időközben egy pedofillal jelent meg Orbán Harcosok Klubja nevű kampányrendezvényén.

(A borítókép illusztráció)