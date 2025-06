Ellenzéki győzelemmel, parlamentbe jutással és konstruktív ellenzéki léttel számol a Kutyapárt

Fotó: Bankó Gábor/444

Június végre lesz országos listája a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak, amit jó eséllyel nem Kovács Gergely pártelnök vezet majd, derült ki egy hétfői háttérbeszélgetésen, melyet Nagy Dávid pártigazgató tartott. Az egyéni jelöltek kiválasztása még zajlik, de nem lesz kutyapártos jelölt mind a 106 körzetben.

Az már korábban eldőlt, hogy a Kutyapárt önállóan indul a 2026-os választásokon, és hogy nem állnak össze a Tiszával. Június 27-re viszont már össze is áll a párt országos listája és még aznap nyilvánosságra is hozzák a neveket, árulta el Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója. „A párt helyi ügyek képviseletével indult, aztán bejutottunk önkormányzatokba, lettek polgármestereink. A következő logikus lépés a parlament” – indokolta Nagy az indulást, azt is hozzátéve hogy a szavazóik is ezt várják el tőlük.

A listán a párt saját emberei szerepelnek majd, külsős, civil szereplők ezúttal nem, mondta Nagy. Emlékezetes, hogy a 2024-es európai parlamenti választáson a Kutyapárt listáját nem párttag civil szereplők vezették, aminek a párton belül sokan komolyan kritizáltak. A listát egészen biztosan nem Kovács Gergely pártelnök fogja vezetni, mert ő a XII. kerület polgármestere kíván maradni 2026 után is. Hogy kik lesznek a lista elején, azt nem árulta el Nagy Dávid, de arra utalt, hogy ő valószínűleg az első öt hely valamelyikét megkapja majd. Az viszont biztos, hogy aki befutó helyre kerül a listán, az be is akar ülni az Országgyűlésbe, nem szimbolikus indulók lesznek a Kutyapárt listájának élén. Nagy arra számít, hogy az első 10-15 jelöltnek van esélye bejutni az Országgyűlésbe.

Nagy Dávid azt is elmondta, hogy az egyéni jelöltekről csak később lesz döntés, jelenleg a kiválasztásuk zajlik. Azt mindenesetre már lehet tudni, hogy nem lesz kutyapártos jelölt mind a 106 körzetben, de legalább 71 jelölttel számolnak – ennyi kell ugyanis ahhoz, hogy országos listán állíthasson a párt. Arról sincs még végleges döntés, hogy pontosan melyik körzetekben lesznek kutyapártos jelöltek. „Fő szempont, hogy legyen erős helyi szervezet és jó jelölt. Az a szempont, hogy mennyire várható kiélezett küzdelem az adott körzetben, csak ezután jön, de gondolunk erre is” – mondta a 444 kérdésre Milbacher Dániel politikai igazgató. Annyit már tudni, hogy Budapesten minden kerületben indítanak jelöltet, még a XII. kerületben is, ahol Magyar Péter már bejelentette indulását. A Tiszával ugyan nem lesz koordináció, de azt eldöntötték, hogy Kovács Gergely pártelnök nem indul rá Magyarra, „lehet, hogy egy halat vagy egy szemeteskukát indítunk a Hegyvidéken” – mondta Nagy. Arról sincs még döntés, hogy Zuglóban támogatják-e majd Hadházy Ákost.

Arra kérdésünkre, hogy a Fidesz léphet-e olyat, ami az eddigi döntéseik (külön indulás, egyáltalán elindulás a választásokon) megváltoztatására kényszeríti őket, Nagy azt mondta, hogy azt alaposan meg kellene fontolniuk, hogy elindulnának-e egy olyan választáson, melyen egy másik pártot nem enged elindulni a hatalom. „Nem célunk, hogy a Tisza esetleges ellehetetlenítése árán csússzunk be a Parlamentbe” – utalt nagy Vona Gábor pártjának múlt heti bejelentésére.

„Azzal számolunk, hogy ellenzéki győzelem lesz, és hogy a Kutyapárt bejut a Parlamentbe 2026-ban, ahol konstruktív ellenzéki szereplők leszünk” – mondta Nagy. A Tisza párttal való esetleges koalícióról a „választási eredmény ismeretében” lehet majd dönteni, fogalmazott Nagy. Ha mégsem lenne kormányváltás, akkor elgondolkodnak azon, érdemes-e beülni egyáltalán a Parlamentbe, de erről sem döntöttek még.

Ami a következő időszakot illeti, zajlik a programalkotás, és a választásokig hátralévő időben erősíteni szeretnék a párt emberi jogokért kiálló, a szociális kérdésekre érzékeny és racionális jellegét – a már megszokott kritikus, ironikus hangvétel mellett. A hagyományos tüntetésekkel helyett olyan performatív jellegű megmozdulásokkal terveznek, melyek jobban bevonják a résztvevőket, mert saját szavazóik erre jól rezonálnak.