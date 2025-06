Ekkora aligátorteknősök kóborolnak az országban, ezt itt a Takta folyó töltésén kapták el

Új, vadon befogott állattal gyarapodott a Nyíregyházi Állatpark gyűjteménye, de a közel 20 kilós aligátorteknőst nem Észak-Amerikában, hanem a Takta folyócska gátján kapták el.

Az állatkert Facebook-posztjából derül ki, hogy mekkora mennyiségben engedhetik szabadon a hobbitartók az aligátorteknőseiket: csak Nyíregyházán ez lesz a 8. befogadott példány.

Pár napja Csepelen is láttak egy jókora példányt, figyelmeztették is lakosságot, hogy senki se piszkálja. Az aligátorteknős Észak-Amerika egyik legnagyobb édesvízi teknősfaja, eredeti élőhelyén 35 kilósra is megnő. Gyakran keverik össze a hasonló külsejű, de ennél is sokkal nagyobbra növő keselyűteknőssel, amelyik súlyra emberméretű is lehet.

Igen veszélyes, invazív fajról van szó. Magától nem támadja, főleg nem vadássza az embert, de ha valaki túl közel merészkedik hozzá és felé nyúl, annak mérettől függően a kézfejét is leharaphatja. Azért van belőle ennyire feltűnően sok kidobott példány, mert nagyra nő és agresszív, figyelni kell etetéskor, így sokan megunják egy idő után. A hazai ökoszisztémára nemcsak a harapóssága miatt különösen veszélyes, hanem mert tökéletes neki itt a klíma, így akár el is szaporodhat.