Hónapokon át zaklathatta 13 éves tanítványát egy tanár Püspökhatvanban

Hónapokon át szexuálisan zaklathatta 13 éves tanítványát egy 40 éves tornatanár a pest megyei Püspökhatvanban – számolt be az RTL Híradó. A csatornának nyilatkozó szülők szerint a tornatanár egy éjszaka kicsalta a lányt a vasútállomásra, ahol csókolgatta és többször belenyúlt a bugyijába. Az apa szerint a pedagógus az iskolában is többször simogatta, csókolgatta a lányát, akitől melltartós fotót kért, valamint küldött neki képet a saját nemi szervéről is. Miután a zaklatások nyomán a lány összeomlott, kiderültek a történek és az iskola értesítette a szülőket és a hatóságokat. Az RTL úgy tudja, bilincsben vitték el a tanárt az iskolából, és a rendőrok több kiskorú fotóját is megtalálták a telefonján. A tornatanárt letartóztatták, és a rendőrség szexuális visszaélés, szeméremsértés és gyermekpornográfia gyanújával nyomoz.