Megérkezett a közel-keleti háború a benzinkutakra

A benzin literenkénti nagykereskedelmi ára 4 forinttal, a gázolajé 9 forinttal emelkedik csütörtökön – írja a Holtankoljak.hu. A dízel egy héten belül már negyedszer fog drágulni, a nagykereskedelmi ár 12-én literenként 7 forinttal, majd 14-én és 17-én 3-3 forinttal nőtt, azaz egy hét alatt összesen 22 forintot drágult egy liter gázolaj a nagykereskedelemben. A benzinkutak ennél kisebb emeléseket hárítottak át eddig, a kiskereskedelmi átlagár csak 17 forinttal nőtt júniusban és 14-gyel az elmúlt egy hétben.

A benzinesek még megúszták kisebb áremelkedéssel, náluk a nagykereskedelmi árak is csak 9 forinttal nőttek egész júniusban, a benzinkutakon is mérsékeltebb volt az áremelkedés – ha a holnapi literenként 4 forintot áthárítják, akkor is csak 8 forinttal drágul a tankolás.

Az üzemanyagok árát most egyértelműen az olajárak emelkedése okozza. A közel-keleti háború miatt az olaj hordónkénti ára a hó eleji, tehát bő két héttel ezelőtti 60-62 dollár környéki szintről 70, bizonyos határidős jegyzéseken 75 dollár fölé nőtt.