Kocsis Máté szerint nem vezet a Tisza Párt, „ezt mindenki tudja, aki politikával foglalkozik”

„Az tény, hogy egy nagyon brutalizált és agresszív digitális hálózatot működtetnek. Mi úgy látjuk egyébként, hogy ők a hétköznapokban nincsenek úgy jelen. Tehát az ő párszervezettségük az nincs valójában” - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Pártról Rónai Egon műsorában. Szerinte ennek az egyik oka, hogy „senki nem bízik senkiben”.

Kocsis elmondta, hogy a Harcosok Klubja mellett arra is figyelnek, hogy külön jogászcsapatot tartanak arra, hogy az „összes életellenes, mocskos, halált kívánó kommentelőt” egyesével azonosítsák és feljelentsék. Egyébként a kormánypárti kommentelőknek is az ajánlja, senkinek ne kívánják a halálát.

A Fidesz frakcióvezetője arról is beszélt, hogy nem hisz azoknak a közvélemény-kutatásoknak, amik szerint 14 százalékos hátrányból 15 százalékos előnyt épített a Tisza a tavalyi EP-választások óta eltelt egy évben. „Nem vezet a Tisza Párt, ezt mindenki tudja, aki a politikával foglalkozik. Az is tény, hogy fölerősödtek. Talán még annál a szintnél is jobban, amit Márki-Zayék elértek 2022-ben. De nem vezetnek.” Felidézte, hogy 2021-ben is arról bezséltek, hogy az ellenzéki összefogás vezeta Fidesz előtt. Igaz, ezt idén áprilisban Orbán Viktor is elismerte, amikor azt mondta, a Tisza komolyan kezelendő kihívást jelent, a 2022-es ellenzéki összefogáshoz hasonlítható e téren, mely 2021 őszén még vezetett a Fidesz előtt.