Netanjahu szerint az Egyesült Államok már most is sokat segít nekik az Irán elleni háborúban

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön személyesen is megnézte az irániak által lebombázott Szoroka kórházat Beer Séván, az ország déli részén, a Negev sivatagban. Amikor arról kérdezték, hogy mik Donald Trump tervei, vagyis az Egyesült Államok csatlakozik-e Izrael háborújához, Netanjahu azt mondta: „Ezt az elnöknek kell eldöntenie, de azt mondhatom, hogy már most is sokat segítenek, mert részt vesznek az Izrael és városai feletti égbolt védelmében. Trump elnök azt fogja tenni, ami a legjobb Amerikának. Bízom az ítélőképességében. Ő egy óriási barát, egy óriási világvezető, Izrael és a zsidó nép óriási barátja.”

Fotó: MARC ISRAEL SELLEM/AFP

Az izraeli miniszterelnök elmondta, hogy elkötelezettek az Izrael elleni nukleáris fenyegetés veszélyének megszüntetése mellett. Szerinte képesek is erre.