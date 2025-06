Věra Jourová: Orbán már nemcsak a hatalomért küzd, hanem az életéért is

„Orbán már nemcsak a hatalomért küzd, hanem az életéért is. Kétségbeesetten szüksége van egy újabb győzelemre” - mondta Věra Jourová egy lengyel interjúban.

Az Európai Bizottság korábbi cseh alelnöke, aki a Magyarországgal szembeni jogállamisági eljárásokért is felelt, és emiatt rendszeresek voltak a szócsatái a magyar kormánnyal, a napokban Varsóban vett át egy díjat „az európai demokráciáért folytatott küzdelméért” Adam Michniktől, a Gazeta Wyborcza főszerkesztőjétől. Ebből az alkalomból adott interjút a vezető lengyel liberális lapnak.

A kérdésre, hogy a magyar miniszterelnök attól tart-e, hogy ha veszít, akár rácsok mögé is kerülhet, Jourová azt mondta, hogy ezek ugyan az újságíró szavai, de Orbán tisztában van vele, hogy „vagy nyersz, vagy nagy bajban leszel. Diplomatikusan fogalmazva”.

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy Orbán minden lehetséges módszert bevet majd, beleértve a mélyreható manipulációt is a béke és háború kérdésében”

- mondta, és az Orbán Facebook-oldalán megosztott, magyar koporsós AI-videóra utalva a mesterséges intelligencia veszélyeiről beszélt. Szerinte a jövő évi választási kampányban még több hasonló videó várható. „Ha a kampány licitálássá válik, hogy kiderüljön, ki tudja jobban alkalmazni a piszkos trükköket az ilyen típusú technológia és manipuláció felhasználásával, és mégis megnyeri a választást, akkor véleményem szerint az a demokrácia végét jelenti” - tette hozzá.

Jourová az interjúban a frusztráltságának adott hangot, és arról beszélt, miért volt az ő tisztsége alatt is nagyon nehéz hatékonyabban fellépni a magyar kormány ellen, noha sokan ezt várták volna tőle. „Sokszor gyengének éreztem magam, mert nem tudtam reagálni a demokratikus elvek megsértésére. Teljes mértékben tiszteletben tartottam a szabályokat és az elveket” - állította, és a korábbi jobboldali lengyel kormánnyal összehasonlítva arra utalt, hogy Orbánék nem pár látványos lépéssel bontották le a jogállamot, hanem fokozatosan, darabonként, gyakran láthatatlanul.

„Ezért volt olyan nehéz határozottan reagálnom. Ezért értettem meg, hogy mindenekelőtt a magyar társadalom feladata lesz ennek a rendszernek a megváltoztatása”

- mondta.

Jourová arról is beszélt, hogy sok oldalról, köztük Friedrich Merz német kancellártól is hallott megfontolásokat arról, hogy Orbán Viktort nem kellene-e megfosztani a szavazati jogától. „De ez nem a Bizottság, hanem a tagállamok hatásköre” - mondta, és azzal érvelt, hogy bár többen a magyar kormány ukrajnai háború kapcsán elkövetett „árulása” miatt is szeretnének kivetni Magyarország elleni szankciókat, ez nem lehetséges, hiszen ilyesmi nem szerepel az Európai Unió Lisszaboni Szerződésében - ehelyett továbbra is a jogállamiság megsértése miatti szankciós politikát tartja követendő útnak.