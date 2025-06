Felszámolja a Discord-szerverét a Tisza Párt

„Sajnos az utóbbi időben megtapasztaltuk, hogy egy közösségi felület nemcsak építésre, de rombolásra is használható” - írja a Tisza Párt abban a posztjában, amiben bejelenti, hogy bezárja a önkéntesek közötti kommunikációra használt Discord-szerverét. A fórumról gyakran szivárogtak ki bezsélhetések a kormánypárti sajtóhoz. A napokban egy olyan lista is kikerült, ami a Tisza Párthoz köthető szimpatizánsok és aktivisták személyes adatait tartalmazza. A lista több száz nevet és telefonszámot lehetett láni, a nevekhez rövid jellemzéseket is írtak, ezek között sértő megjegyzések is szerepeltek. Magyar Péter szerint hekkertámadás történt.

„Sajnos ez a közösségi tér mára célponttá vált: visszaélnek vele, kiforgatják, támadásokra használják. A kormány kezében olyan eszközzé vált, amellyel megpróbálnak félelmet kelteni, bizalmatlanságot szítani. Ezért – fájó szívvel, de felelősséggel – úgy döntöttünk, hogy bezárjuk a Discord-szervert. Nehéz szívvel válunk meg ettől a felülettől, de a döntést a tagjaink védelme érdekében kellett meghoznunk” - jelentette be a párt hivatalos profilja. Az aktivistáknak azt ajánlották, folytassák a kommentelést a Facebook-on, az Instagram-on, a YouTube-on vagy a TikTok-on.